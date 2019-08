Zomervlekken: zo maak je er komaf mee Margo Verhasselt

08 augustus 2019

09u51

In de winter kiezen velen onder ons steevast voor donkere kleuren, die zijn vergevingsgezind wanneer het op vlekken aankomt. Maar in de zomer wordt die donkere garderobe vaak ingeruild voor een kleurrijke, lichtere. En zo nu en dan zorgt een scheutje rosé of een portie saus op een barbecue voor pretbederf.

Vlek, klodder, spikkel, veeg, vuiligheid. Het is niet het einde van de wereld wanneer je morst, maar leuk is nu eenmaal anders. Zeker wanneer je aan het begin van de dag ettelijke minuten voor je kleerkast stond te ijsberen om die perfecte outfit uit te zoeken. Slaat het noodlot toch toe? Zo krijg je die typische zomervlekken uit je kledij.

Ketchup: Het kan soms moeilijk zijn om de geliefde frietsaus uit kleding te krijgen, maar je begint er het best zo snel mogelijk aan. Begin met de achterkant van de vlek onder koud water te spoelen en vervolgens wat vloeibaar wasmiddel op de vlek aan te brengen. Laat dit 10 minuten inwerken waarna je het sop goed uitspoelt. Is de vlek goed uitgespoeld? Doe dan wat witte azijn op de plaats en stop het kledingstuk in de wasmachine.

Roomijs: Eerst en vooral is het belangrijk dat je restanten van het ijs van je kledingstuk schraapt. Spoel vervolgens de vlek onder koel water en dep de vlek af met wat vloeibaar wasmiddel. Laat vervolgens het kledingstuk weken in lauw water voor een half uur en stop het daarna in de wasmachine.

Fietskettingsmeer: Gaan fietsen en een ongelukkige veeg smeerolie op je broek of rok gekregen? Geen paniek, er zijn verschillende manieren om deze aan te pakken. Zo wordt aangeraden wat margarine (uit een pakje) op de vlek te wrijven en dit een half uurtje te laten intrekken, waarna je het vervolgens uitwast met zeeppoeder. Daarnaast kan je ook maïzena op de vlek strooien, wat de smeer zal absorberen.

Zweet: We zweten gemiddeld zo’n liter per dag, in de zomer kan dat nog meer zijn. Als je zweetplekken hebt op je kleren, kan je het best het kledingstuk even binnenstebuiten draaien en wat water over de vlek laten lopen. Nadat het kledingstuk droog is, was je het met een goed geurabsorberend wasmiddel. Soms laten deodorants een gelige kleur na in combinatie met zweet op je kleding. Die krijg je er gemakkelijk uit met een mengsel van azijn en water. Laat het kledingstuk een half uurtje in het sop weken waarna je het op een warme temperatuur wast.

Zonnecrème: Zonnecrèmes, of het nu lotions of sprays zijn, hebben vaak een oliebasis en kunnen daarom vieze vlekken nalaten. Als je de kans krijgt, is het best dat je het kledingstuk meteen spoelt met koud water. Behandel de vlek daarna met een vlekverwijderaar en wrijf er zachtjes op met een tandenborstel. Steek het kledingstuk na zo’n 20 min in de wasmachine.

Gras: Weer een broek vol grasvlekken. Herkenbaar? Het probleem is nochtans snel en moeiteloos opgelost met deze tip: wrijf voorzichtig wat afwasmiddel op de vlek en laat even intrekken vooraleer je het kledingstuk in de wasmachine stopt.