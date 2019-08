Zomer zonder zorgen: zo ga je om met vakantieopvang Lynn Guillaume

03 augustus 2019

Bron: Goed Gevoel 0 Familie De zomervakantie is in volle gang. Eindelijk tijd om te genieten van langverwachte qualitytime. Maar wat als ruzies, verveling of teleurstelling ook tijdens een welverdiende vakantie de kop opsteken? Deze week vertellen experts An Coetsiers en Roxanne Chorkawa hoe je met zo’n euvel omgaat. Vandaag: vakantieopvang.

Van vakanties verwachten we enorm veel”, zegt An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos. “We moeten plezier maken, samen leuke dingen ondernemen ... Maar die torenhoge verwachtingen bieden gen garantie op succes. Moeilijke emoties horen bij het leven. En dat is op vakantie niet anders.”

Één voorbeeld is vakantieopvang. Is je kind niet zo’n fan van de speelpleinwerking of vertrekt het met een knoop in de maag naar een nieuw dagkamp? Het leven is niet elke dag rozengeur en maneschijn, en dat geldt ook voor kinderen. Af en toe een minder leuke activiteit op de planning hoort erbij. “Erken dat je kind het niet leuk vindt en maak een aantal afspraken die hem of haar kunnen helpen”, zegt An Coetsiers.

“Duidelijkheid is erg belangrijk. Vertel je kind wanneer je het ophaalt, bij welke vertrouwenspersoon het terechtkan, wat het die dag zal doen …. Ook het gezelschap van een vriendje of vertrouwd gezicht kan helpen om de dag vlotter te laten verlopen.”

Heeft je kind niets met sport en moet hij of zij vijf dagen lang naar de plaatselijke sportweek? Logisch dat de motivatie niet bijster groot zal zijn. Door je kind te betrekken bij de keuze van dagactiviteiten, vergroot je de kans op succes. Maar in de praktijk is het niet altijd haalbaar om daar continu rekening mee te houden. “Dan kan je er iets tegenover zetten”, vindt de kinderpsychologe. “Plan op een ander moment alvast een leuke activiteit bijvoorbeeld. Dat zie ik niet als omkoperij of beloning, maar wel als erkenning. Op die manier toon je begrip voor de gevoelens van je kind en waardering voor zijn inspanningen.”

