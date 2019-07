Zomer zonder zorgen: zo ga je om met tabletdiscussies Lynn Guillaume

27 juli 2019

08u11

Bron: Goed Gevoel 0 Familie De zomervakantie is in volle gang. Eindelijk tijd om te genieten van langverwachte qualitytime. Maar wat als ruzies, verveling of teleurstelling ook tijdens een welverdiende vakantie de kop opsteken? Deze week vertellen experts An Coetsiers en Roxanne Chorkawa hoe je met zo’n euvel omgaat. Vandaag: tabletdiscussies.

“Van vakanties verwachten we enorm veel”, zegt An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos. “We moeten plezier maken, samen leuke dingen ondernemen ... Maar die torenhoge verwachtingen bieden gen garantie op succes. Moeilijke emoties horen bij het leven. En dat is op vakantie niet anders.”

Terwijl heel wat gezinnen tijdens het schooljaar duidelijke afspraken hebben over gamen, vallen die grenzen tijdens de schoolvakantie sneller weg. Tot grote frustratie van veel ouders, want die zijn vaak niet zo enthousiast over de vele game-uurtjes. “Duidelijke afspraken blijven ook tijdens de zomermaanden belangrijk”, zegt de kinderpsychologe. “Neem de gametijd op in je vakantieplanning, maar wees realistisch! Heb je geen tijd om met je kinderen bezig te zijn en kunnen ze die vrije tijd maar moeilijk zelf invullen? Dan heeft een regel als ‘één uur per dag op de tablet’ wellicht weinig kans van slagen. Wees eerlijk met jezelf. De kans is groot dat je wat flexibeler zal moeten zijn.”