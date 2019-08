Zomer zonder zorgen: zo ga je om met een overdosis familie Lynn Guillaume

02 augustus 2019

09u48

De zomervakantie is in volle gang. Eindelijk tijd om te genieten van langverwachte qualitytime. Maar wat als ruzies, verveling of teleurstelling ook tijdens een welverdiende vakantie de kop opsteken? Deze week vertellen experts An Coetsiers en Roxanne Chorkawa hoe je met zo'n euvel omgaat. Vandaag: een overdosis familie.

Van vakanties verwachten we enorm veel”, zegt An Coetsiers, kinderpsychologe en gedragstherapeut bij De Praatdoos. “We moeten plezier maken, samen leuke dingen ondernemen ... Maar die torenhoge verwachtingen bieden gen garantie op succes. Moeilijke emoties horen bij het leven. En dat is op vakantie niet anders.”

Zo lijkt het soms alsof we in de zomer van de ene verplichting naar de andere huppelen. Trouwfeesten, familie-uitjes, de zoveelste barbecue … Dat kan al snel als een opgave voelen. “Ik merk dat veel mensen daarmee worstelen”, zegt klinisch psycholoog Roxanne Chorkawa. “Twee factoren spelen een rol. Enerzijds is er die innerlijke stem die zegt dat je ‘als goede zus, vriendin, dochter’ geen nee kan zeggen. Anderzijds speelt de angst voor de reactie van de ander. Maar door alsmaar ja te zeggen, word je een buitenstaander. Natuurlijk zijn familie en vrienden belangrijk, maar jouw grenzen ook.”

Chorkawa raadt aan om je aandacht te spreiden over alles wat voor jou belangrijk is. “Af en toe een uitnodiging afwijzen hoort erbij. Over je grenzen heen blijven gaan brengt je niet verder. Precies dan krijg je het gevoel geleefd te worden. Je hoeft je niet te verantwoorden, maar ik vind het wel zinvol om je gevoel mee te geven in die boodschap. Benadruk dat je even tot rust moet komen. Blijf bij je standpunt, ook al wordt je boodschap niet op begrip onthaald. Geef eventueel aan wat die kritiek met je doet, maar probeer het naast je neer te leggen. We hebben de reacties van anderen niet in de hand.”

Betekent dat dat je elke afspraak waar je tegen opkijkt zomaar kan annuleren? “Dat ook niet. Op een baaldag kan het net goed zijn om buiten te komen en zo de focus op iets leukers te leggen. Maar heb je het gevoel dat anderen je agenda beheersen? Dan loont het om je grenzen te respecteren. Door dat met z’n allen wat vaker te doen hoop ik dat het taboe daarrond doorbroken kan worden.”