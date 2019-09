Zoektocht naar opvang is grote bron van stress bij begin van nieuw schooljaar: zo los je het op Katrien De Leeuw

09 september 2019

12u46

Bron: Story 0 Familie Nu het nieuwe schooljaar weer van start is gegaan, bezorgen de voor- en de naschoolse opvang veel ouders weer een hoop kopzorgen. Het is een soms omvangrijke bron van stress. Gelukkig bestaan er best wat oplossingen.

Niet toevallig is september de drukste periode van het jaar voor de babysitting app Bsit. In de eerste maand van het nieuwe schooljaar proberen vele ouders hun agenda te organiseren, voor een optimale balans tussen werk en gezin. Niet iedereen kan op tijd aan de schoolpoort staan en dan is een babysitter van harte welkom. Na vier jaar kan Bsit rekenen op 380.000 gebruikers in België. Via de app kunnen ouders een babysitter zoeken om op regelmatige basis de kinderen van school te halen, maar ook om last minute op stap te kunnen gaan of kinderen op te vangen tijdens vakanties. Het is een hele hulp voor ouders die niet kunnen rekenen op de hulp van familie of die in een ploegensysteem werken of tijdens weekends. Toch blijft een onbekende babysitter voor veel ouders een grote drempel. “Ouders opteren eerst voor opvang door familie, vrienden of buren”, zegt Fabrizio Gentile, CRO van Bsit. “Maar met onze app kun je nagaan of een van je vrienden, familieleden of collega’s al ervaring heeft met een bepaalde babysitter. Op die manier wordt het vertrouwen groter. Je kan ook lezen welk diploma hij of zij heeft, bijvoorbeeld een certificaat EHBO. Maar elke ouder heeft eigen prioriteiten. De ene vindt leeftijd belangrijk, de andere studies.” Een jaarabonnement bij Bsit One heb je vanaf 4,49 euro per maand. Als je een bijkomende verzekering voor je babysitter wil afsluiten, betaal je een euro extra. De ouders bepalen wel zelf hoeveel ze de babysit betalen.

Alsmaar meer oplossingen

Wat veel babysitters niet weten is dat ze moeten aangeven wat ze verdienen. “De kans dat ze op dat geld ook effectief belastingen moeten betalen, hangt af van de inkomsten door te babysitten, al dan niet in combinatie met andere beroepsinkomsten of diverse inkomsten zoals onderhoudsgeld”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Voor het aanslagjaar 2020, inkomsten van 2019, geldt er een belastingvrije som van 8.860 euro.” Met andere woorden: je moet al flink wat uren babysitten vooraleer je ook effectief belastingen moet betalen.

Wie een babysitter niet ziet zitten, kan een nanny in huis nemen of de kinderen naar het internaat sturen. Voor velen is dat een (veel te) grote stap. Steeds meer ouders kiezen daarom voor een werkgever die openstaat voor flexibel werken. Op die manier kunnen ze hun werkrooster afstemmen op hun persoonlijke situatie. Zo kan je extra verlofdagen aanvragen door wat in te boeten op loon, maar je kan ook thuiswerken, of kiezen voor voltijds werken op 4 dagen tijd. Wie co-ouderschap heeft, kan mogelijk langere werkdagen kloppen in de week dat de kinderen niet bij jou zijn, en kortere wanneer je wél de dagelijkse zorg hebt. Het opvangprobleem mag dan omvangrijk zijn, de overheid biedt alsmaar meer oplossingen aan. Al kan het nooit kwaad om te goochelen met agenda’s én je (schoon-)familie in de buurt te houden.