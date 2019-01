Zo was je zelf je winterjas Margo Verhasselt

03 januari 2019

16u01

Bron: Well+Good 0 Familie We zouden nooit een volledig seizoen rondlopen in een T-shirt of jeans die we niet wassen. Waarom doen we dat bij onze favoriete jassen dan wel? Tijd om daar verandering in te brengen. We leggen je uit hoe je eraan begint.

Oké, ik hoor je al protesteren: je jas komt inderdaad niet altijd meteen met je lichaam in contact en komt daarom veel minder snel met zweet in aanraking. Maar je lichaam is hier niet écht het probleem. Die jas van jou krijgt het zwaar te verduren, denk: uitlaatgassen, gemorste koffie, kruimels ... Je winterjas zo nu en dan een grote schoonmaakbeurt geven heeft ook niet alleen te maken met een goede hygiëne, stellen Gwen Whiting en Lindsey Boyd, oprichters van het eco-vriendelijk schoonmaakmerk The Laundress. Het zorgt er ook voor dat je jas langer mooi blijft. “Donsjassen zullen inzakken en hun warmte verliezen als je ze niet goed onderhoudt", legt Boyd uit. “Een wollen exemplaar moet je dan weer wassen om het natuurlijke wolvet te bewaren. Na regen, sneeuw en een mengeling van de twee zal je jas er al snel smerig uitzien zonder het juiste onderhoud.”

Gelukkig moet je jouw jas niet elke week onder handen nemen. “Een grondige wasbeurt is maar een of twee keer per seizoen nodig”, meent Whiting. “Was je jas telkens op het einde van het seizoen voor je hem opbergt.”

Hoe begin je eraan?

Wollen jassen

Verrassing: je kan een wollen jas gewoon in je wasmachine smijten. Het is eigenlijk exact hetzelfde als een trui wassen, leggen Boyd en Whiting uit. Heb je een vlek gemaakt? Ga dan op zoek naar een vlekverwijderaar die je ook op wol mag gebruiken. Vervolgens draai je de jas binnenstebuiten en steek je hem in een wasnetje. Was hem op een koude temperatuur of op een speciaal wol- of delicaat programma. Opnieuw: hou er zeker rekening mee dat je wasmiddel gebruikt dat geschikt is voor wol of kasjmier.

Is de was gedaan? Laat de jas dan al liggend drogen en vermijd direct zonlicht of andere warmtebronnen (die kunnen de wol laten krimpen). Eens de jas droog is, kan je te werk gaan met een wolkam om eventuele pluisjes te verwijderen.

Puffers

Een puffer wassen, is wat gelijkaardig met een wollen jas: eerst verwijder je vlekken dan draai je hem binnenstebuiten, doe je hem in een netje en de wasmachine. Zorg dat er nooit nog een bont of nepbont stukje aan de jas hangt.

Het enige verschil met wol: deze jas mag gedroogd worden in de droger, op een lage temperatuur. Door zeker te zijn dat de stof vanbinnen volledig droog is, voorkom je schimmel en onfrisse geurtjes. Daarnaast raden de twee experts nog aan de jas tijdens het programma uit de droger te nemen om hem op te schudden om zo de vulling goed te verspreiden.

Sportjassen

Als je regelmatig gaat skiën of wel eens op een ander avontuur trekt, dan zijn vlekken geen vreemde voor jou en weet je hoe moeilijk die soms te verwijderen zijn. Ook daarvoor bestaat gelukkig een oplossing. De jas eerst even in een sopje laten weken voor je hem echt grondig wast. Neem een vlekverwijderaar en wrijf die op de vlekken, laat de jas vervolgens 30 minuten in een warm badje liggen.

Zit er een soort netje in je jas? Dan kan je hem beter met de hand wassen met wat wasmiddel en achteraf nog 30 minuten laten weken waarna je hem vervolgens afspoelt met koud water.

Neppe bontjas

Gemorst op je favoriete jas? Dat betekent niet meteen het einde van de wereld. Om hem zo goed als nieuw te maken, menen Boyd en Whiting dat je best aan de slag gaat met een vlekverwijderaar die je mag gebruiken op het materiaal waaruit je jas gemaakt werd. De jas kan daarna handgewassen worden in koud water met een wolvriendelijk wasmiddel. Nadat je de jas hebt ingezeept met je handen, laat je hem nog even weken en spoel je hem af met koud water.

Hang de jas op of leg hem neer om te drogen, steek hem nooit, maar dan ook nooit in de droger. Gebruik een kam met grote tanden om het haar opnieuw te kammen.