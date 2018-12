Zo voorkom je dat je je eenzaam voelt met de feestdagen Valérie Wauters

19 december 2018

14u54

Bron: Red 0 Familie Hoewel de feestdagen gevuld zijn met feestjes en familiale verplichtingen, kunnen ze voor sommigen ook behoorlijk eenzaam aanvoelen. Het feestgedruis maakt het soms pijnlijk duidelijk wie er dit jaar niét aan de feesttafel zit. Of misschien heb je niemand verloren, maar moet je werken met kers of heb je gewoon geen feestjes op je planning. Wat de reden ook mag zijn: de feestdagen kunnen soms hartverscheurend eenzaam voelen. Deze tips maken het hopelijk wat beter.

1. Schrijf je in voor een feestelijke workshop.

Kerstkransen maken, kalkoenen vullen, pakjes inpakken… er bestaan rond kerst tal van gethematiseerde workshops die je kan volgen. Naast een aangenaam tijdverdrijf zijn ze ook de ideale manier om nieuwe mensen te leren kennen. Schrijf je in, in het slechtste geval hou je er alleen wat nieuwe kennis aan over.

2. Contacteer een vriend(in) die je lang niet meer zag

Vermits vele mensen vakantie nemen tijdens de kerstperiode kan dit het ideale moment zijn om weer contact op te nemen met een vriend of collega die je lang niet meer zag. Jullie zullen ongetwijfeld heel wat hebben om over te praten.

Geen tijd of zin om in den lijve af te spreken? Neem je gsm vast en toets zijn of haar nummer in voor een leuk telefoongesprek.

3. Praat over je gevoelens

Knoop een eerlijk gesprek aan over je gevoelens met vrienden, familieleden of collega’s. Ben jij iemand die alleen maar angstig en gestrest raakt door alle feestjes, en daarom liever niet op uitnodigingen ingaat? Zeg dan eerlijk waarom je niet van de partij bent dit jaar… Je zal je ongetwijfeld beter voelen als je weet dat anderen begrijpen waarom de feestdagen moeilijk zijn voor jou.

4. Ga sporten

Sport zorgt ervoor dat er endorfines worden losgelaten in ons bloed. Endorfines zijn de hormonen die ervoor zorgen dat we ons gelukkiger voelen. Aan sport doen in een periode waarin het niet zo goed met je gaat is dus altijd een goed idee.

5. Lees een goed boek

Neen, een goed boek lezen zal er niet voor zorgen dat je plots wel zin hebt in de feestdagen, maar het helpt je wel de tijd verdrijven. Verlies jezelf in de personages en de verhaallijn en je voelt je op slag een pak beter over je rustig avondje thuis.

6. Maak er een doel van om elke dag met minstens 1 persoon te praten

Neen, je hoeft niet elke dag een urenlang gesprek te hebben, maar maak er wel een punt van om elke dag met minstens 1 persoon te praten. Dat mag een vriend(in), familielid, collega of zelfs iemand in de winkel zijn.

7. Doe aan vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is de ideale manier om je tijd door te brengen tijdens de feestdagen. Je doet er niet alleen iets goeds voor de gemeenschap mee, je komt ook met andere gelijkgestemden in contact én je hebt een nuttige manier om je tijd door te brengen.