Zo voer je een écht interessant gesprek met je (verre) familie op Kerstmis Timon Van Mechelen

12u50 0 Thinkstock Familie Naast lekker eten, cadeautjes uitpakken en samenkomen met iedereen die je lief hebt, gaan kerstfeestjes ook gepaard met ellenlang aan tafel zitten met familieleden die je maximum twee keer per jaar ziet. En wat zeg je in godsnaam tegen je tante die keer op keer vergeet dat je dus niét meer studeert maar al drie jaar werkt of tegen je nonkel die er om de haverklap racistische opmerkingen uitflapt? 6 tips om dit jaar eens een oprecht interessant gesprek met hen te hebben.

Praat nooit over politiek

Doe het niet, want gesprekken over politiek gaan al-tijd mis. Voor je het weet zijn jullie hysterisch tegen elkaar aan het brullen en we moeten je vast niet uitleggen dat zo’n discussies een behoorlijke domper op de feestvreugde zijn. Toch is het niet altijd gemakkelijk om ze te ontwijken. Eigenlijk doe je er best aan om je eigen principes voor één keer naast je neer te leggen. Laat het over je heen gaan, negeer de vragen en opmerkingen en vertel simpelweg dat je liever over iets anders praat.

Algemene vragen zijn niet altijd slecht

“Waar ben jij allemaal mee bezig?” is zo’n typische openingsvraag die je vast gesteld zal worden tijdens de feestdagen. Maar in plaats van droogweg “werk” of “de kinderen” te antwoorden, kun je er voor de verandering ook eens dieper op ingaan. Vertel je nonkel in detail hoe je werkdag eruit ziet of wat de hobby’s van je kinderen net zijn. De meeste mensen praten uiteindelijk toch graag over zichzelf en je komt er tenminste écht dingen door te weten. Grappige anekdotes zullen vanzelf volgen en voor je het weet heb je een leuk gesprek. Stel je voor.

Vroeger was het anders …

Alle verhalen over de oorlog heb je vast al gehoord van je grootouders en je hebt wellicht ook al duizend keer gehoord hoe ze elkaar ontmoet hebben. En toch blijf je elke keer – met lichte tegenzin – naar dezelfde verhalen luisteren. Waarom eigenlijk? Oma en opa zijn ook jong geweest, maar in een ander tijdperk. En dat is net razend interessant! Vraag eens of de jaren zeventig écht zo vunzig waren, wat hun favoriete artiesten van toen waren, welke modetrends ze zich nog allemaal herinneren van toen zij tiener waren, enzovoort. Zij zullen ervan open bloeien en jij komt dingen te weten die je daadwerkelijk interessant vindt. Durf te vragen, beginnen ze daarna alsnog over de oorlog, dan heb je het tenminste geprobeerd.

Grappige video’s en memes

Uit de jaarlijkse Digimeter, een onderzoek naar het mediagebruik in Vlaanderen, bleek onlangs nog dat steeds meer Vlamingen verslaafd zijn aan sociale media of hun smartphone. Hoewel het eigenlijk onbeleefd is, zal aan de feesttafel dus vast wel af en toe een gsm bovengehaald worden. Kun je het zelf ook niet laten om even je WhatsApp of Instagram te checken? Maak daar dan gebruik van om een grappig filmpje of een leuke meme te laten zien aan je familieleden. Lachen is goed voor het groepsgevoel en voor mensen hun humeur. Ken alleen wel je publiek. Je tante die kleuterleidster is en vier kinderen heeft, vindt een filmpje waarin een baby kei hard onderuitgaat waarschijnlijk minder grappig dan je tienerneef.

Zonder je af

De meeste mensen vinden het ongemakkelijk om persoonlijke zaken te delen met een grote groep, zelfs al gaat het om familie. Dus blijven de gesprekken vaak oppervlakkig op familiefeesten. Vraag daarom af en toe aan iemand persoonlijk om een wandeling te gaan maken of een rustig hoekje op te zoeken om echt even bij te praten.