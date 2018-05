Zo vermijd je lama-drama en andere rampen op je huwelijk Liesbeth De Corte

17 mei 2018

07u29

Bron: The Guardian 0 Familie Het huwelijk heeft de laatste jaren een heuse metamorfose ondergaan. Waar we vroeger braafjes aanschoven in de kerk, verkiezen tortelduifjes nu een persoonlijke ceremonie. Véél leuker, als je het ons vraagt, maar het zorgt ook voor extra problemen en kopzorgen.

De zomer is in aantocht. Dat betekent dat de bbq’s en masse worden bovengehaald, samen met de rokjes, zonnecrèmes en zonnebrillen. En dat wil ook zeggen dat het trouwseizoen is aangebroken. Stap jij binnenkort in het huwelijksbootje, maar wil je genânte flaters en grote drama’s vermijden? Dan hou je best rekening met onze kersverse etiquettegids die past bij de trend van de persoonlijke ceremonies.

“Oh schattig, een lama!”

Lama’s zijn in. Kijk maar eens rond op Google, en je zal snel merken dat wandelen en zelfs trouwen met het pluizige dier en z’n zogezegde neef – de alpaca – ontzettend populair is. Maar ook andere dieren mogen vaak een hoofdrol spelen. Denk: de hond die mag opdraven als ringdrager of de bruid die paradeert met een konijn in haar handen in plaats van een boeket bloemen. Zeker bij een trouwfeest in boho-stijl gebeurt het wel vaker dat het favoriete husidier betrokken wordt. Maar is dat wel een goed idee? Anne-Marie Curtis, hoofdredactrice van Elle Wedding, heeft daarover een duidelijke mening. “Dieren een rol laten spelen tijdens je trouw maakt iets dat al gecompliceerd is, nog moeilijker.”

Kan je toch niet zonder Fifi, Lola of een anonieme alpaca? Zet het welzijn van het beestje dan op de eerste plaats. Zie dat het goed verzorgd wordt en dat het voldoende aandacht, eten en drinken krijgt.

Allemaal hetzelfde, of toch niet?

Het is een traditie die overgewaaid is uit de VS: aan de zijde van de bruid staan een hele rits bruidsmeisjes, die allemaal gehuld moeten zijn in dezelfde jurk. Het is niet alleen weinig flatterend, maar ook nog eens heel duur. Even snel als de trend gekomen is, verdwijnt hij dus ook weer naar de achtergrond. “Sommige mensen kiezen nog altijd zes bruidsmeisjes die verplicht worden om hetzelfde kleedje te dragen, maar er wordt evengoed ook gekozen om één vriend aan je zijde te hebben. En dat moet niet per se een vrouw zijn”, reageert Curtis.

Kat Williams, van de blog Rock’n Roll Bride, beweert dat identieke jurken ook steeds minder in de smaak vallen. Volgens haar mag het allemaal wat chaotischer. “Soms gebeurt het dat de bruid een kleed aanwijst, maar dat je zelf de kleur kan kiezen, of de bruid kiest een specifieke kleur en alle bruidsmeisjes gaan zelf op zoek naar een outfit.” Op die manier hou je inderdaad iedereen gelukkig.

Censuur, deel 1

Als er vroeger met een mes tegen een glas werd getikt en kort werd gekucht, wist je hoe laat het was. Tijd voor enkele speeches. Een dankwoordje van het gelukkige koppel, een emotionele speech van de vader van de bruid en een toespraak van de bruidsjonker, die sowieso eventjes verwijst naar de vorige veroveringen van de bruidegom. Meer was het meestal niet. Maar tegenwoordig wil iedereen zijn zegje doen. Van de bruidsmeisjes tot verschillende gasten en eventueel dronken tantes en nonkels.

Lucy Hume van Debrett’s, een bedrijfje dat koppels met raad en daad bijstaat tijdens de voorbereidingen, raadt speechers aan om een timer bij te houden. Als er meer dan drie sprekers zijn, duurt elke speech idealiter 10 minuten. Ook powerpointpresentaties kan je beter mijden. “Dat zijn meestal de momenten dat iedereen in slaap sukkelt”, zegt ze. “Twijfel je of je een beschamende anekdote uit de doeken gaat doen? Vraag je dan af of de bruid of bruidegom je achteraf gaat willen vermoorden. Er is een duidelijk verschil tussen iemand in verlegenheid brengen of iemand vernederen.”

Censuur, deel 2

Als er één toestel is waar we niet zonder kunnen, is het wel de smartphone. Sommige koppels willen dat alle aandacht naar hen gaat op hun bijzondere dag, dus verwijzen ze de gsm tijdelijk naar de prullenmand. Andere pasgetrouwde stellen moedigen hun gasten dan weer aan om hashtags te gebruiken dat het een lieve lust is. Maar wat is nu het beste?

Volgens Hume zijn er geen officiële regels, maar moet je gewoon logisch nadenken. Staat de bruid ’s nachts stomdronken op tafel te dansen, dan moet je daar misschien geen filmpje van posten. Ook tijdens de ceremonie laat je je smartphone beter links liggen. “Soms zie je bij een concert ook overal smartphones opduiken, en dan denk ik bij mezelf ‘wanneer ga je die beelden ooit bekijken?’”, stelt Williams. Ze raadt daarom aan om tijdens de ceremonie het hele gegeven van sociale media te vergeten. “Het is tegenwoordig bijna een verplichting geworden om iets te posten op sociale media, en dat zorgt voor heel wat stress. Laat het voor wat het is, en probeer van de dag te genieten.” Smartphones volledig verbieden, gaat volgens Williams wel een stapje te ver. “Het is een trouw, niet het Met Gala.”

Gimme the money!

De kans is groot dat je ouders nog niet samenleefden toen ze in het huwelijksbootje stapten. Vroeger hadden koppels een duidelijk stappenplan: trouwen, samenwonen, kindjes. Bij de trouw konden ze dan ook een heuse waslijst aan cadeautjes opstellen. Ondertussen is dat allemaal veranderd en is die cadeaulijst dus een beetje passé. Maar wat vraag je dan in de plaats, geld? “Simpelweg om een envelop met cash vragen wordt niet bij iedereen goed onthaald”, reageert Hume.

Je kan dus nog altijd een lijstje maken met suggesties, en dan moet het niet per se voor spullen zijn die je nodig hebt in huis. Een van die suggesties kan dan perfect cash zijn. Nog een andere optie: je kan altijd voorstellen dat je gasten geld storten aan een goed doel.

Salsa, tango of swing?

Een onderdeel dat bij nagenoeg elk trouwfeest terugkomt, is de openingsdans. Een moment waar mensen met twee linkervoeten ongetwijfeld met een brok zenuwen en afgebeten nagels naartoe leven. Wat doe je dan het best? Een choreografie vanbuiten leren of spontaan beginnen schuren of swingen? “Er is niets mis met lessen volgen en ingestudeerde pasjes. Zeker niet als je zenuwachtig bent om voor al je gasten te dansen”, aldus Hume. Langs de andere kant zijn de onverwachte momenten wél de leukste. Kies dus gewoon waar je je zelf het beste bij voelt.

16+

“Een van de vragen die ik het vaakst krijg, is of het oké is om aan je gasten te vragen dat ze hun kinderen thuis laten”, zegt Williams. “Kinderen vervelen zich al snel, hebben veel aandacht nodig én voor het bruidspaar betekenen ze ook extra centen.” Het gebeurt daarom wel vaker dat er een huwelijk wordt georganiseerd zonder kinderen. Je kan dit best al op de uitnodiging zetten of bevriende koppels met kinderen een telefoontje geven.