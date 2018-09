Zo vaak moet je je donsdeken wassen TVM

03 september 2018

19u11 6 Familie Iedereen weet ondertussen wel dat je er beter aan doet om je lakens elke week te wassen. Kwestie van de bacteriën die maar wat graag verder kweken in je bed een halt toe te roepen. Maar hoe zit het met je donsdeken? Ook dat moet je blijkbaar van tijd tot tijd een goede wasbeurt (laten) geven.

Geen vervelender huishoudelijk klusje dan je lakens wassen. Laat staan je donsdeken wassen. Toch vertelt Helen Johnson, een woordvoerster van The Fine Bedding Company, aan Huffington Post dat je het best twee keer per jaar je dekbed wast. Alleszins minstens één keer per jaar. Volgens haar vormt een dekbed dat een paar jaar niet gewassen is een broeihaard voor huisstofmijt, wat tot geïrriteerde ogen en huid kan leiden. Het kan ook een allergische reactie uitlokken, zelfs als je niet allergisch bent. Verder houden lakens een deel van de microben tegen die we afscheiden, maar lang niet alles. Zo komt zweet bijvoorbeeld ook terecht in je donsdeken, wat dan weer voor schimmels kan zorgen.

Hoe was je een donsdeken

Oké, wassen geblazen dus! Maar hoe pak je dat aan? Volgens Johnson kun je een donsdeken niet zelf thuis wassen, maar een beetje research leert ons dat dat gelukkig niet klopt. Kijk altijd eerst wat er op de wasvoorschriften staat, maar normaal gezien kan je donsdeken wassen op 40 of 60 °C. Een synthetisch deken mag je zoveel wassen als je wil, echte dons was je beter niet vaker dan een keer per jaar. Hoe meer je het wast, het meer het dons zijn kwaliteit verliest. Gebruik zeker ook geen wasverzachter of bleekmiddel. Stop het daarna in de droogkast op de laagste stand en doe er een tennisbal bij zodat het dons niet samenklit.

Het enige probleem is dat niet iedereen een wasmachine heeft waarin een tweepersoonsdekbed past. Dan is een uitstapje naar de droogkuis of wasserette helaas wel noodzakelijk.

Schoorvoetend moeten ook wij bekennen dat we nog nooit ons dekbed gewassen hebben, en dat we toch alleszins nog in staat waren om dit artikel te schrijven. Dood ga je dus niet van een ongewassen dekbed, maar voor je gezondheid is het wel beter om het af en toe toch te doen.