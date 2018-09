Zo spaar je als ouder geld uit in de dure maand september ND

04 september 2018

13u33 0 Familie We hoeven het ouders vast niet meer te vertellen: september is een dure maand, met de aankoop van schoolspullen, nieuwe outfits en het hervatten van hobby's in het verschiet. Zo zorg je ervoor dat je niet compleet geruïneerd oktober ingaat.

In Vlaanderen worden er een aantal maatregelen genomen om onderwijs zo betaalbaar mogelijk te maken voor iedereen. Je betaalt geen inschrijvingsgeld voor basis- en secundair onderwijs, en er is een lijst met materialen die de school zelf gratis ter beschikking moet stellen. Stiften, verf, meetlatten, woordenboeken moeten al niet in je eigen winkelwagentje, want die mag je ter plaatse gebruiken.



Maximumfactuur

Waar wel nog in de buidel getast moet worden, zijn materialen en activiteiten die niet strikt noodzakelijk zijn om de doelen te bereiken, maar het leren wel boeiender maken. Hieronder vallen schooluitstappen naar bijvoorbeeld musea, een sportdag of een dagje op bedrijfsbezoek. Voor dit soort uitgaven geldt een maximumfactuur, waarbij er een maximaal bedrag per schooljaar aan ouders mag aangerekend worden. Voor kleuters is dat 45 euro, in het lager onderwijs is dat 85 euro. Voor meerdaagse uitstappen mag niet meer dan 435 euro gevraagd worden aan de ouders, verspreid over de hele schoolloopbaan in het lager onderwijs.



Extra kosten

Daarnaast zijn er nog diensten op school zoals middagtoezicht en drankjes tijdens de pauze, die apart worden aangerekend en niet onder de maximumfactuur vallen. Wel wordt elke school verplicht om transparant te zijn over die kosten en op voorhand een raming op te maken van hoe hoog die bedragen kunnen oplopen. Voor het secundair onderwijs legt de overheid geen maximumfactuur op, al doen sommige scholen dit wel zelf. Je vindt dit dan terug in het schoolreglement.

Tips om op uitgaven te besparen

Ondanks die maatregelen die kosten moeten drukken, komen er toch nog een boel uitgaven bij in september. Denk maar aan hobby's waarvoor inschrijvingsgeld betaald moet worden, nieuwe schoenen of een versleten boekentas.



- Selectief met hobby's. Een naschoolse activiteit is belangrijk voor een kind, om zich te ontplooiien en sociale contacten uit te bouwen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je drie kinderen moeten gaan paardrijden of snowboarden. Maak zelf op voorhand een selectie van betaalbare hobby's waar ze tussen kunnen kiezen. De jeugdbeweging, een turnclub of een gesubsidieerde muziekschool hoeven niet veel geld te kosten.



- Stel een budget op. Maak op voorhand een kostenraming van wat ongeveer hoeveel gaat kosten en probeer je hieraan te houden. Zo heb je zelf in de gaten of je over het budget gaat of niet, en of er op bepaalde extraatjes bespaard moet worden. Stel andere grote uitgaven zoveel mogelijk uit naar een andere maand.



- Tweedehands shoppen. Een nieuwe schooltas nodig? Ga eens een kijkje nemen in de Kringwinkel, waar rond deze periode tal van "terug naar school"-spullen worden verkocht voor een zacht prijsje, die er nog gloednieuw uitzien. Ook op tweedehandswebsites kan je spullen die iemand anders niet meer nodig heeft een nieuw leven inblazen.



- Vervoer naar school. Kinderen te voet of met de fiets naar school brengen spaart een flinke hap uit de brandstofkosten van de wagen, het is gezonder en goed voor het milieu. Woon je daar te ver voor? Spreek eens met andere ouders een beurtrol af om kinderen te brengen en halen.

- Laat kinderen thuis bij het shoppen. Schoolspullen kopen met je driekoppige kroost aan je zij? Dan is de kans groot dat er gezeurd wordt om extraatjes of dure spullen. Koop zelf de belangrijkste schoolspullen, zodat daar alvast geen discussie over ontstaat.



- Ruim je huis op. Wedden dat je nog vergeten vulpennen en gommen vindt waarvan je niet wist dat je ze nog had? Die moet je alvast niet meer kopen.



- Maak lunchpakketten. Voor een middelbare scholier is een broodje halen in de broodjeszaak aan de school verleidelijk, maar dat tikt snel aan als je dat bijna dagelijks doet. Laat je kroost boterhammen meenemen of zelf een lunchpakket maken. Willen ze toch eens een broodje? Dan kan je afspreken dat ze hun zakgeld daarvoor moeten inzetten. Zo leren ze zelf met budget omgaan en begrijpen ze ook beter dat er niet altijd geld is voor dat soort extraatjes.