Zo pakken deze bekende mama's de examenstress aan

Kristel Mauriën

16 juni 2018

10u04 0 Familie Juni is examentijd. De stress giert studenten dezer dagen door het lijf. Maar gelukkig staan dan de mama’s klaar om de paniek te bestrijden. Wat geven zij hun kinderen te eten? Hoe creëren ze rust? Hoe zorgen ze voor ontspanning? Vijf bekende mama’s vertellen hoe zij het aanpakken.



Gezondheidsconsulente Martine Prenen: "Voetmassage helpt hem ontspannen"

Zoon Milan (18, student Mechanische Vormgeving)

«Tijdens de examenperiode geef ik net wat meer aandacht aan Milan», geeft Martine Prenen toe. «Stress heb ik niet, maar ik vind het wel belangrijk dat hij voldoende rustpauzes inlast, zijn planning maakt en gezond eet. Zelf stelde ik als student alles tot het laatste moment uit en dat herken ik nu ook bij Milan. Tijdens het schooljaar is hij heel relaxed, maar nu is hij wat meer gespannen waardoor hij minder goed inslaapt en minder aandacht besteedt aan beweging en ontspanning. Dan adviseer ik hem om even te gaan sporten om het hoofd leeg te maken of te ontspannen met een warme douche.»

«Ik heb Milan al vaak voorgesteld om de pomodoro-methode toe te passen: je studeert vier keer na elkaar twintig minuten intensief met telkens drie minuten pauze. Na het vierde blokje neem je vijf minuten rust. Maar die studiemethode vindt hij maar niks.»

Wat Milan wel weet te appreciëren is de ‘cateringservice’. Martine: «Nog meer dan anders zorg ik er deze periode voor dat er altijd gezonde kost in huis is: rauwkost met huisbereide hummus, biologische taco-chips met versgemaakte guacamole, speltkoekjes van de bio-bakker, gezonde knabbelnoten, zeewierchips… Regelmatig breng ik een plateau met allerlei gezonde hapjes en liters water tot aan zijn bureau.»

