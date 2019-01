Zo maak je zelf je wasmachine schoon in 5 stappen TVM

12 januari 2019

14u03 0 Familie Hoewel we een wasmachine gebruiken om kleren proper te maken, is de kans groot dat je de wasmachine zelf nog nooit schoon hebt gemaakt. Dat verkort niet alleen de levensduur van het toestel, maar de overgebleven wasmiddelresten zijn ook nefast voor de kleren die je erin stopt. 4 zaterdagen op rij delen we tips uit de Schoonmaakkalender van Uitgeverij Snor. Vandaag leggen we uit hoe je in 5 stappen tot een propere wasmachine komt.

1. Pak een prop keukenpapier en maak hiermee de rubberen rand (manchetrand) van de wasmachine goed schoon. De grijzige aanslag die je ziet, is wat mensen ‘vetluis’ noemen. Geen beestje dus, maar een verzamelnaam voor stoffen (haren, huidschilfers en lichaamsvetten). Vetluis ontstaat vooral wanneer je vaak op lage temperaturen wast en/of te veel wasmiddel gebruikt.

2. Haal het zeepbakje uit je wasmachine en borstel het schoon. Spoel het bakje daarna goed af en laat drogen. Stop het nog niet terug, want…

3. … eerst maak je nog de ruimte schoon waar normaal gezien het zeepbakje zit. Zet daarna het schone zeepbakje terug.

4. Om vuil, vet en kalk op te lossen, kun je een flinke scheut natuurazijn of halve kop soda in de lege trommel doen en een programma voor hoge temperaturen draaien. Je kunt ook een vaatwastablet in de wasmachine doen en ‘m laten draaien. Daarna is het wasmachine weer heerlijk fris.

5. Nu kun je de buitenkant van je machine en wasmachineruimte schoonmaken.

Benieuwd naar meer tips zoals deze? In de Schoonmaakkalender vind je talloze handige schema’s en supersnelle schoonmaakmethodes om je huis in een vloek en een zucht proper te maken. De Schoonmaakkalender is uitgebracht bij Uitgeverij Snor, kost € 14,99 en is onder andere hier en hier te koop.