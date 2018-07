Zo maak je strijken makkelijker of zelfs overbodig Tatjana Peeters

31 juli 2018

08u01

Heb jij ook zo'n hekel aan die berg strijk die elke week op jou ligt te wachten? Hieronder vind je enkele tips die het strijken makkelijker of zelfs overbodig maken!

Hang je was meteen op om te drogen

De ultieme tip om kreuken te voorkomen: haal je was meteen uit de machine om te drogen. Hang je kleren op aan de wasdraad, je bespaart jezelf meteen al een hoop werk!

Droog je was in de droogkast

Wil je toch je was drogen in je droogkast, omdat je kleding er dan zachter uitkomt, haal dan je de was onmiddellijk uit de droogkast na het drogen. Prop ook niet al je kleding samen in de droogkast, anders komen je kleren er toch nog gekreukt uit. Opgepast, niet alle kledingstukken mogen in de droogkast, controleer zeker het label!

Gebruik een stoomstrijkijzer

Het lijkt evident te zijn dat jij al je strijk met een stoomstrijkijzer doet en dat is maar goed ook. Het maakt je strijk pakken makkelijker. Je kan ook altijd een plantenspuit gebruiken om je kleding nog wat vochtiger te maken, dat strijkt nog vlotter!

Koop kleding die je niet moet strijken

Alles begint bij het kopen van je kleren. Als je in de winkel al merkt dat die mooie blouse onmiddellijk gekreukt is, dan laat het misschien beter links liggen. Je maakt het jezelf een pak makkelijker als je stofjes koopt die minder snel kreuken.

Hang je was in de badkamer

Een simpele truc om je kleding snel kreukvrij te maken zonder ze te strijken is door ze in je badkamer omhoog te hangen terwijl jij een heerlijk warme douche neemt. De stoom die vrijkomt doet alle kreuken verdwijnen!

Spray en föhn

Ook met een simpele haardroger krijg je je kledij snel kreukvrij. Spuit wat water over de plooien en blaas het droog met je haardroger. Let op, als je te veel water gebruikt zou je wel eens lang kunnen föhnen!

TADA! spray

Er bestaan tal van hulpmiddeltjes die het strijken overbodig maken en TADA! kreuk- en geurverwijderaar is er daar een van. De spray maakt jouw kleding in 10 seconden weer glad, even sprayen en klaar!

