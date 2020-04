Zo creatief zijn jullie kids tijdens de lockdown: NINA verzamelde de mooiste kindertekeningen Anke Michiels

11 april 2020

09u03 1 Familie Enkele weken geleden lanceerden we met NINA een oproep: deel met ons de kunst die je kind in quarantaine maakt en wij delen het met Vlaanderen. En jullie reageerden massaal. Uit alle inzendingen koos galeriste Sofie Van de Velde haar toppers en zo creëerden we dit virtuele kinderkunstenmuseum. Duidelijk een generatie vol kleine Picasso’s, Warhols en Monets, als je ’t ons vraagt.

Jasper cornelissen (10) uit Brasschaat

Sofie Van de Velde: “Van dit schilderijtje word ik instant vrolijk. Het is heel leuk gedaan. Zo herinnert iedereen zich zijn of haar oma, toch? Ik zie toffe kleuren en een goede compositie. Als ik dit cadeau zou krijgen van een kind, dan smolt ik volledig.”

Simon De Raedt (9)

Sofie Van de Velde: “Ik vind dit plezant. Ik wil zo’n werkje niet kapotfilosoferen, maar dit stuk gaat voor mij over mensen en gevoelens. Het is geen vrolijk figuurtje, de proporties kloppen niet, maar het is toch herkenbaar. De veel te grote ogen wekken een emotie op.”

Phill Van den Bosch (2,5) uit Ravels

Sofie Van de Velde: “Hier zeg ik: laat dit kind vooral dóén. Geef het die vrijheid. Leg thuis een plastic zeil op de grond, samen met wat verf en penselen en laat het zich uitleven, daar draait creativiteit om. Laat hem vooral exploreren. En als hij het binnen beu is, ga naar buiten en geef hem stoepkrijt.”

Fientje Bauwens (16) uit Heusden-zolder

Sofie Van de Velde: “Ik zou dit werkje in de categorie ‘sublimatie van de angsten’ stoppen. Ik vind het erg fascinerend en wellicht ook tekenend voor de tijd en de omstandigheden waarin we nu leven.”

Cédric Van Belle (9) uit Sleidinge

Sofie Van de Velde: “Naar deze tekening kan je lang kijken. Je ziet een radio die telkens terugkeert, en ook de woorden ‘mama’ en ‘papa’. Je ziet een wereldbol, een huis en geld dat in het rond vliegt. Alle figuurtjes hebben een eigenheid, het zijn allemaal minimensjes. Het geheel vertelt iets over de leefwereld van dit kind.”

Hanne Van der Ougstraete (4)

Sofie Van de Velde: “Hoe schoon is dit? Dit is hét prototype van de kopvoeter. Helemaal in het begin tekent een kind een mens altijd op deze manier: een hoofd met voetjes, en het lijfje ontbreekt. Deze kopvoeter kijkt zelfs een beetje opzij, de tekenaar zíét al hoe perspectief werkt. Het is dus een kopvoeter voor gevorderden. Mocht ik hem krijgen, ik zou hem direct koesteren.”

Ona Kllokoqi (bijna 3) uit Deurne

Sofie Van de Velde: “Ik vind dit een heel tof werkje. Is het een figuurtje of net niet? Je weet niet waar het naartoe gaat, maar er zit een enorme vrijheid in. En dat is nu precies de essentie. Ga voluit in creativiteit, en lap alle regels aan je laars. Een werk als dit hoort thuis aan een muur in het ouderlijk huis.”

Ophélie Marteau (14) uit Bierbeek

Sofie Van de Velde: “Technisch is deze tekening perfect in orde. Maar ik zou dat meisje aanraden om dat perfectionisme om te zetten in iets meer out of the box. Teken alles piekfijn na, maar zet het eventueel om in een beeldverhaal, zoals kunstenaar Robert Devriendt dat doet. Heel Montmartre in Parijs zit vol met mensen die perfect kunnen tekenen. Doe hier méér mee.”

Lowie Swinnen (8) uit Genk

Sofie Van de Velde: “Hier zie ik een opgebouwd verhaal. Een utopische wereld, zo lijkt het wel. In deze tekening geeft de jongen zijn leefwereld weer. Ik vind het fijn dat het al ingekaderd is en een prominente plek in huis gekregen heeft. Terecht.”

Mirte Peeters (15) uit Booischot

Sofie Van de Velde: “Woorden die uit een hoofd opstijgen, letterlijk: dit werk geeft iets weer over het hier en nu. De innerlijke psyche van de tekenaar spreekt. Iedereen zal dit op een andere manier interpreteren, dat is ook het mooie aan kunstwerken.”

Ciska Van de Velde (12) uit Gent

Sofie Van de Velde: “Deze potloodtekening van een meisje met mondmasker geeft letterlijk weer waar onze wereld nu al weken om draait: het coronavirus. Het is een heel mooi en breekbaar beeld.”

Elias (6) en Gaby (6) uit Vorst (Nederland)

Sofie Van de Velde: “Deze kinderen hebben een hele reeks van dit soort tekeningen gemaakt. En de creativiteit blijft knap overeind. De opdracht was ‘maak eens een tekening’, maar hier zijn veel technieken gehanteerd: knippen, plakken, inkleuren, stukken aan elkaar puzzelen. Knap!”

Pauline verschroeven (11) uit Nil-Saint-Vincent

Sofie Van de Velde: “Dit is een perfect nagetekende manga. Je kan hier niks op aanmerken, de techniek staat al op punt. Maar probeer volgende keer zelf een manga te tekenen. Een die een nieuw en eigen verhaal vertelt.”

Charlotte verschroeven (14) uit Nil-Saint-Vincent

Sofie Van de Velde: “Alles begint met observatie – en dat heeft dit meisje al goed begrepen. Teken maar eens uit je hoofd een fiets: dat is heel moeilijk. In dit mooie zelfportret kloppen alle verhoudingen – wat lang niet evident is – maar ik mis meer informatie over haar leefwereld. Ik zou hier meer van willen zien.”

Senne Cryspin (9) uit Eeklo

Sofie Van de Velde: “Van deze werken zag ik een hele reeks. Dit is het toppunt van observatie. Hij heeft Freddie Mercury wellicht nooit in het echt gezien, maar hij kijkt héél goed en kan elementen knap overnemen. De opdracht was ‘teken iets’ en dit is het resultaat? Dat is ongelooflijk creatief.”

Dante Stael (7) uit Bredene

Teken maar eens een portret van jezelf. Wedden dat het bijlange niet zo creatief is als het portret dat de jonge Dante van zichzelf maakte? Met wascokrijten maakte hij een abstracte en cartooneske tekening die zo een museum voor moderne kunsten in kan.

Naar aanleiding van de indrukwekkende lockdownkunst van jullie kinderen, namen we ook een uitgebreid interview af met gerenomeerd galeriste, ‘Stukken van Mensen’-experte en (plus-)mama Sofie Van de Velde. Over twee kunstgalerijen runnen, je kinderen creatief stimuleren en co-ouderschap in tijden van corona. Je leest het hier.

Zit het kunstwerk van jouw mini-kunstenaar er niet tussen? Je kan de ingezonden creaties bekijken op de Facebookpagina van Nina. Een applaus en grote dank je wel voor alle mama’s, papa’s en artiesten die iets instuurden.