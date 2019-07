Zo bescherm je ook je huisdier tegen de hitte Sophie Vereycken Nele Annemans

24 juli 2019

13u06 0 Familie Dacht je dat jij het al moeilijk had met deze temperaturen? Beeld je dan eens in hoe warm het moet zijn als je ook nog eens een dikke pels hebt. Onze huisdieren kunnen ook flink last hebben van de extreme warmte. Met deze tips maak je het hen zo comfortabel mogelijk.

Huisdieren kunnen het dan wel niet vertellen wanneer ze last hebben van de warmte, dat wil niet zeggen dat er geen symptomen of tekenen zijn die we zelf niet kunnen herkennen. Is je hond of kat plots vrij lusteloos, ademt het dier snel, of blijft de etensbak onaangeroerd? Dan heeft het waarschijnlijk last van de warmte. Een ander signaal zijn de pootafdrukken. Honden en katten hebben namelijk nergens zweetklieren, behalve in hun voetzooltjes. Zie je plots natte pootafdrukken op de vloer? Dan zijn ze behoorlijk aan het zweten van de warmte.



Goed, nu weten we dan wel of ze het al dan niet te warm hebben, maar zijn er ook dingen die we zelf kunnen doen?

Je hond

Honden zijn erg gevoelig voor de hitte en hebben het dan ook snel warm. Bovendien kunnen ze die warmte alleen maar kwijtraken door te hijgen. Neem hen op een warme dag als vandaag dus zeker niet mee voor een lange wandeling of een jogsessie in het park. Het beste is om honden binnen te houden en de ramen en gordijnen te sluiten, zodat het zo koel mogelijk blijft. Zorg ook dat er steeds voldoende fris water is om te drinken. Om het water zo lang mogelijk koel te houden, kies je het best voor een grote drinkbak, die warmt minder snel op dan een klein schaaltje met water.



Gaan jullie toch naar buiten voor een wandeling? Dan doe je dat het best 's ochtends of 's avonds. Overdag is het niet alleen verzengend warm, ook asfalt kan erg heet zijn en zo de pootjes van je viervoeter verbranden. Of de grond al dan niet te warm is kan je makkelijk zelf testen door je hand 3 seconden lang op de grond te houden. Voelt het te warm aan voor jou? Dan is het ook te warm voor je hond. Altijd een topper: verras je hond met een privéplonsbadje. Met een paar hondenspeeltjes erin is pret waterpret gegarandeerd verzekerd. Let wel op: honden met een dunne vacht smeer je het best in met zonnebrand, want ze kunnen net als jij verbranden.

Je kat

Langharige katten of katten met een dikke vacht hebben beslist last van de hitte. Even langs het trimsalon, of gewoon zelf de vacht van je kat borstelen om losse en overbodige haren te verwijderen, kan al meteen wat verkoeling bieden. Let wel op: katten die net van de trimster komen of katten met een lichte vacht hebben een hoger risico op huidkanker én ze zijn gevoeliger voor de zon, dus smeer hen als ze buiten gaan voorzichtig in met een niet-vette zonnebrandcrème. Lijkt je kat zich plots vaker schoon te likken dan anders? Dat is normaal. Wassen werkt immers verkoelend, net zoals zweten bij de mens. Als je wil kan je hen zelfs een handje helpen: neem een koude, vochtige doek en wrijf daarmee over hun vacht. Een klein beetje vocht kunnen de meeste katten wel appreciëren, al helemaal als ze merken hoe verkoelend het werkt.



Daarnaast heeft je kat voldoende water nodig. Omdat katten er niet van houden op één plek te drinken, en al helemaal niet in de buurt van hun etensbak, plaats je het best verschillende schaaltjes met water verspreid door het huis. Om het water koel te houden, kan je er eventueel een ijsblokje aan toevoegen. Ben je zelf de hele dag op je werk? Dan kan je 's avonds een flesje water vullen en dat een nachtje in de diepvries leggen. 's Morgens wikkel je er een handdoek omheen en leg je het flesje in het mandje of op de favoriete plek van je kat, zo blijft het daar de hele dag lekker koel. Let wel op: vul het flesje niet tot de rand, water zet immers uit wanneer het bevriest.

Je konijn

Ook konijnen zijn geen zonnekloppers. Integendeel: ze zijn gewend om in een koud hol onder de grond te kruipen, en kunnen dus helemaal niet goed tegen de hitte. Zorg dan ook dat hun hok in de schaduw staat, en geef ze wat extra verkoeling door theedoeken nat te maken en in te vriezen. Die kan je dan op de kooi leggen. Ook staat het hok beter niet op de grond, maar zet je het op een verhoogje, om de ventilatie te verbeteren.



Zorg ook dat er voldoende water is. Het ijzeren drinkteutje kan door de warmte namelijk gloeiend heet worden, waardoor ze er niet meer van willen drinken. Een andere optie zijn fruit of groenten die veel water vasthouden, zoals appels, watermeloen en selder.

Je vogel

Zeker op bloedhete dagen als vandaag, zet je je vogelkooi beter nooit in de volle zon. Voorzie een beetje vers water zodat je vogel zich kan verfrissen. Weet ook dat de warmte opstijgt. Zet de kooi dus liever op de grond in plaats van de in lucht te laten hangen om het voor je vogel zo aangenaam mogelijk te houden.