Zo bescherm je je kinderen tijdens de hittegolf Valérie Wauters

24 juni 2019

Het belooft een bijzonder warme week te worden. Ideaal om er met het gezin op uit te trekken. Let echter wel op, want zeker jonge kinderen kunnen snel het slachtoffer worden van hoge temperaturen. Michael Dreesen van Child Care Academy, de organisatie voor pediatrische hulpverlening in Vlaanderen, geeft tips om zonne- en hittekwaaltjes te voorkomen.

De zonnesteek

Bij hoge temperaturen is het opletten voor een zonnesteek. “Vooral kinderen en baby’s zijn hier gevoelig aan omdat de basisregeling van hun lichaamstemperatuur nog niet volledig ontwikkeld is.” aldus Dreesen. “Een zonnesteek of zonneslag ontstaat dan ook door een ontregeling van het warmtecentrum in de hersenen, als gevolg van directe zonnestralen op het hoofd. Een kindje kan hier goed ziek door worden. Koorts, duizeligheid en misselijkheid zijn de meest opvallende symptomen en die kunnen enkele dagen aanhouden. Dorst is hierbij het eerste alarmsignaal. Preventief laat je je kindje best spelen in de schaduw en zet je steeds een hoedje op het hoofd.”

Uitdroging

“Wees daarnaast ook alert voor symptomen van beginnende uitdroging zoals: oververhitting, roodheid in het aangezicht, prikkelbaarheid, geen tot weinig eetlust, verminderde traanproductie, verminderde urineproductie, rusteloosheid of eerder slaperig gedrag”, zegt Michael Dreesen. “Indien je duidelijk meerdere van deze symptomen herkent, kan je je kind best zo snel mogelijk naar een koele ruimte brengen en blijf je in de buurt. Laat het kindje voldoende rusten en leg eventueel koude kompressen of natte doeken op het voorhoofd, in de nek, de armplooien of de liesstreek en verlos het kindje van strak zittende kledij. Laat het kind voldoende drinken, liefst in kleine hoeveelheden. Raadpleeg bij twijfel een arts. Wanneer je op vakantie bent in een warm land en je zoon of dochter heeft last van koorts, diarree of overgeven houd je hem of haar best uit de zon. Een kind met koorts, diarree of braakneigingen, is nog sneller door zijn vochtreserves en kan nog sneller uitdrogen.”

Zonnebrand

Een ander risico dat je jongste gezinsleden (maar jij natuurlijk ook) lopen bij dit warme weer is zonnebrand. “Wanneer de huid van je kind rood ziet door te lange blootstelling aan de zon kan je de huid best een kwartiertje afkoelen onder lauw stromend water. Let op, met lauw bedoelen we een temperatuur van bij de 30°C. Nadien smeer je de huid in met een hydraterende lotion of zalf. Een degelijke aftersun volstaat. Na een 2-tal dagen zal de roodheid en de pijn afnemen. Wanneer er blaren op de huid komen is er sprake van een oppervlakkige 2de graadsbrandwonde. Hiermee kan je best naar een arts. Tracht de blaren niet te doorprikken. Door de huid te doorprikken beschadig je onze natuurlijke bescherming en hebben bacteriën vrije doorgang. Preventief smeer je je zoon of dochter natuurlijk best regelmatig in met een degelijke zonnecrème met hoge beschermingsfactor.”