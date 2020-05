Zitten je kinderen voortdurend achter tv of iPad? Zo jaag je hen uit de luie zetel

Voorlopig kunnen kinderen niet meer rondcrossen op de speelplaats of zich uitleven bij de sportclub. En elke dag wordt het voor ouders moeilijker om hun kroost weg te houden van de schermen in huis. De hamvraag: hoe laat je hen meer bewegen? Mamablogster Lobke Gielkens – bekend van de blog Leuke Wereld en de podcast Loop uit de ratrace – weet raad.

Elke dag 60 minuten bewegen. Dat is de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorschrijft voor jongeren. Best haalbaar, zou je denken, en tóch raakt de meerderheid niet over die lat. Uit een internationaal onderzoek, dat eind vorig jaar in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verscheen, bleek dat maar liefst 4 op de 5 jongeren te veel stilzit.

Bij kleuters zien we hetzelfde verhaal. Zij moeten 3 uur per dag bewegen, maar 9 op de 10 halen die richtlijn niet. Dat toonde een studie van de UGent in 2018 aan. Nu kinderen thuiszitten, is dat probleem hoogstwaarschijnlijk nog vergroot. Meer dan eens moeten ouders telewerken en kunnen ze niet constant een oogje in het zeil houden. Ondertussen lonkt de televisie en de tablet, waardoor kinderen nog vaker in de luie zetel kruipen.

Best problematisch. Het is geweten dat voldoende sport essentieel is voor de groei en de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen op fysiek vlak, maar ook voor de mentale gezondheid en sociale ontwikkeling. Lobke Gielkens – die je misschien kent van haar blog Leuke Wereld en de podcast Loop uit de ratrace – deelt die mening. “Ik heb drie kinderen: Kobe (9), Frauke (7) en Mil (3). Als zij overdag geen portie beweging krijgen, zitten ze ’s avonds barstensvol energie. Door overdag met hen te lopen, wandelen of fietsen, hebben ze een beter humeur en zijn ze ’s avonds rustiger. Soms kruipen ze zelfs uit eigen initiatief in bed. Voldoende beweging is dus niet alleen een cadeau voor hen, maar ook voor mezelf”, vertelt ze al lachend.

De boodschap: zet je kinderen aan het bewegen. Al is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Lobke geeft alvast enkele tips.

Geef het goede voorbeeld en sport samen

“Als je elke avond in de zetel ploft om naar tv te kijken of op je smartphone te scrollen, zullen kinderen dat gedrag kopiëren. Mijn tip: geef het goede voorbeeld. Mijn man en ik lopen regelmatig en houden ons bezig met CrossFit. Nu de club gesloten is, doen we dat thuis. Maar al te vaak doen onze kinderen de work-outs na of doen we die samen met het gezin.”

Kleine momenten maken een groot verschil

Volgens Lobke is het niet altijd nodig om uren vrij te maken voor een sportsessie of wandeltocht met je kinderen. Ze verwijst naar The Daily Mile. “Ken je dat initiatief? Tia Hellebaut is daar het gezicht van. Het is de bedoeling dat kinderen elke dag een mijl lopen. Best haalbaar, dus. Tijdens de middagpauze kan je bijvoorbeeld snel een toertje door de wijk rennen.”

Gebruik de schermen in je voordeel

Je wil natuurlijk niet dat je kinderen godganse dagen naar schermen zitten te staren, maar dat wil niet zeggen dat je ze volledig moet bannen. Ze kunnen ook van pas komen als jij even geconcentreerd moet werken. “Online vind je een heleboel gratis filmpjes met work-outs voor kinderen. Gisteren hebben ze hier thuis nog een online yogales gevolgd. Handig, want ondertussen kon ik een beetje werken”, vertelt Lobke. “TikTok is ook enorm populair. Op zich vind ik dat niet zo erg. Ze zijn dan wel bezig met een scherm, maar proberen die danspasjes na te doen en zijn de hele tijd in beweging."

Maak gebruik van je interieur

“We hebben allerlei zaken in ons interieur geïntegreerd die met sport te maken hebben. Een oud turnrek, een hometrainer, een turnbok, ... Die zaken nodigen uit om te bewegen. Ze hangen supergraag aan dat rek en de turnbok gebruiken we bijna dagelijks.”

Investeer in leuke gadgets

“Buiten in de tuin staat een trampoline. Als de kinderen willen ontspannen tussen het schoolwerk door, gaan ze erop springen. Nog een winner is het Wobbel Board. Dat is een gebogen houten plank waar ze ook enthousiast mee spelen.”

Haal je creativiteit naar boven

Gaan wandelen, lopen, fietsen of springen op de trampoline: allemaal goed en wel, maar wat bij regenweer? Met een beetje creativiteit kom je een heel eind, beweert Lobke. “Maak in je huis een trampolinepark door matrassen in de woonkamer te leggen. Daar zijn ze ook een hele tijd zoet mee. Nog een optie is discolichten in de slaapkamer. Wij hebben een speaker aangesloten op de iPad en soms organiseren de kinderen spontaan een fuif. Toegegeven, dat kan uit de hand lopen als ze ruzie maken, maar dan hebben ze tenminste een hele tijd gedanst."

Roep de hulp in van andere mama’s

“Onze kinderen gaan normaal naar de turnles en de chiro. Om het gemis van die hobby’s te verzachten, zijn er WhatsApp-groepen opgericht waarin leiders, trainers en kinderen elkaar kunnen uitdagen met opdrachten. Is dat bij jou niet het geval? Spreek dan andere mama’s aan om uitdagingen voor elkaars kroost te verzinnen.”

Hang niet de turnleerkracht uit

Last but not least is het belangrijk dat je niet te veel met het vingertje gaat wijzen, want dat werkt demotiverend. Kijk welke bezigheden je kinderen leuk vinden en probeer die te stimuleren. Lobke: “Ik zeg altijd: ‘mama is niet jullie juf’. Ze moeten zelf initiatief tonen om te bewegen. En dat lukt aardig, zolang je de schermtijd beperkt. Als je hen zou laten doen, zitten ze constant met een iPad in hun handen. Door regels op te leggen, gaan ze vanzelf op zoek naar creatieve manieren om zich te amuseren. Vindingrijk zijn ze wel, soms hebben ze de zotste ideeën.”

