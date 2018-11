Zie ginds komt de stoomboot: hiermee scoort de Sint dit jaar gegarandeerd bij je kind

Valérie Wauters

06 november 2018

15u51 0 Familie Binnen exact een maand is het zover: dan vult de goedheiligman weer heel wat kinderschoentjes voor al wie braaf is geweest. Waar hij dit jaar gegarandeerd mee scoort bij jouw kind ontdek je hier.

1. Hot Wheels City Ultimate Garage, € 99,95 - De ultieme garage voor kleine autoliefhebbers.

2. Lost Kitties, € 5,99 - 36 verschillende katjes om te verzamelen. Graaf ze uit hun melkpakje en ga samen op smikkel-avontuur.

3. Luvabella, € 119,99 - De meest interactieve pop van het moment, en in ons land uitgeroepen tot ‘Speelgoed van het jaar’.

4. Crayola Mickey Art Case, € 35,99 - Kleine kunstenaars halen gegarandeerd hun hart op bij het zien van deze koffer vol tekenmateriaal.

5. Air Hogs Supernova, € 49,99 - Deze hoogtechnologische bal reageert op de bewegingen van je kind.

6. Hatchimals Hatchibabies € 69,99 en CollEGGtibles, € 3,99 - De immens populaire Hatchimals zijn dit jaar terug met enkele uitbreidingen. Broed een van de superschattige HatchiBabies uit, of verzamel de Hatchimals CollEGGtibles

7. FurReal Rock-A-Too, €99,99 - Deze kleurrijke knuffel-kaketoe praat je na en houdt van dansen, met hem is het gegarandeerd elke dag feest.

8. Monopolie valsspelers editie, € 31,99 - De eerste Monopoly-variant waarin valsspelen niet alleen getolereerd wordt, maar zelfs nodig is om te winnen.

9. Vtech Mickey treinstation, € 39,99 - Deze ToetToet auto’s set met Mickey Mouse is gegarandeerd een topper voor alle kleuters.

10. Poopsie Pooey Puitton, € 64,95 - Kleine fashionista’s kunnen aan de slag met deze handtas gevuld met alle benodigdheden voor het maken van glitterslijm.