Zelf je tandpasta of poetsproducten maken: werkt dat echt even goed? Eva Van Driessche

Karen Van Winkel Anne Drake - ecologie op hoge hakken Familie Anne Drake leeft al vier jaar met zo min mogelijk afval. Ze probeert op haar manier de plastic soep aan te pakken die we van de oceanen maken. Ze schreef over haar ecologische levenswijze een boek met het recept voor een groener leven. Tijdens de boekvoorstelling leerden we op haar manier poetsproducten en cosmetica maken.

Citroen schuurcrème

Het is één van de schoonmaakproducten waar ik het zelf altijd het moeilijkste mee heb, je vindt er gewoon geen goede ecologische alternatieven voor en klassieke ontkalkers en schuurmiddelen zijn écht slecht voor het milieu. Anne Drake maakt dan ook haar eigen versie met natriumbicarbonaat (soda), ecologische zeep, glycerine en etherische olie van citroen. Heerlijk makkelijk is het om dit mengsel te maken, je mengt gewoon alles en bewaart het in een glazen potje. Het resultaat heeft veel weg van een smakelijke sorbet. De schuurcrème werkt prima op een vochtige doek en doet het bad en de douche weer glanzen. Het ruikt lekker fris, maar niet overheersend. Krijg je alle vuil zoals in reclameboodschappen met één veeg weg? Nee natuurlijk niet. Maar eerlijk, dat lukt me met gewone poetsproducten ook niet. Deze blijf ik maken!

Eva Van Driessche Anne Drake workshop

Tandpasta

Zelf tandpasta maken? Daar heb ik mijn bedenkingen bij. Maar als ik stiekem eens naar de glimlach van Anne kijk, zie ik toch mooi witte tanden. Ze lacht: "Zelfs mijn tandarts geeft toe dat mijn recept ook efficiënt is!"

Om zelf een tandpasta te maken mengen we kokosolie, natriumbicarbonaat (voor voeding), etherische olie van munt en vloeibare stevia. De kokosolie zorgt voor het smeerbare gevoel en is goed voor je tandvlees, natriumbicarbonaat reinigt je tanden (en maakt ze wit), de muntolie ontsmet je mond en geeft een frisse adem. De stevia dient enkel om de zoute smaak te neutraliseren. Die zou je kunnen weglaten, maar voor 'beginners' is het niet aan te raden.

Dit gaat alweer verrassend snel en heel veel ingrediënten hoef je niet in huis te halen. De tandpasta smaakt best lekker, maar een stuk minder 'muntig' dan mijn gewoonlijke tube. Een week poets ik elke avond mijn tanden met mijn eigen brouwsel. Ik heb er iets meer van nodig dan van een gewone tandpasta. Het voelt verrassend mild en dat vind ik best aangenaam omdat ik van de straffe munt nogal snel blaasjes in mijn mond krijg. Ik ben alleen bezorgd om een frisse adem. Het is heerlijk om 's avonds muntfris naast elkaar in bed te kruipen...maar mijn lief merkt geen enkel verschil op. Mijn mond voelt ook proper en fris.

Over naar DIY?

We maken die dag ook nog een dagcrème (doet prima werk, maar voelt niet zo luxueus als een duur potje) en allesreiniger (top!). Ben ik overtuigd om ook zelf mijn producten te gaan maken? Eigenlijk wel. Zeker wat poetsproducten betreft. Eigenlijk is het een terugkeer naar hoe onze grootmoeders schoonmaakten: met soda, citroen en bruine zeep. Veel meer heb je eigenlijk ook niet nodig. Al die ultrakrachtige sprays en schuimende tubes met super powers doen eigenlijk niet zo heel veel. Het enige waar ze toe bijdragen is een gat in ons huidhoudbudget én een grote afvalberg. Kijk zelf maar eens in je kast, hoeveel van die bussen gebruik je echt?

De stap naar DIY-cosmetica zet ik als beauty editor nog even niet, al deed de workshop me wel nadenken over de hoeveelheid potjes en smeersels die ik gebruik. Mijn huid deed het heus niet slechter met de zelfgemaakte dagcrème. Ik verouderde niet plots veel sneller. Een beetje downsizen moet dus zeker kunnen!

Eva Van Driessche DIY workshop Anne Drake

Info over de workshops en meer recepten vind je op www.annedrake.be