Zangeres Natalia (39) schrijft een brief voor Vaderdag: “Ik heb jou van je piëdestal moeten stoten. Geen man kon aan jou tippen”

Jij was al vijftig toen ik geboren werd. Ik was je jongste, je febbekakske, je liefdeskind. Bij mijn ­geboorte hoopte je dat je me 18 zou zien worden. Uiteindelijk heb je me 29 jaar in alles kunnen ­bijstaan.

Een van mijn vroegste herinneringen is de dag dat ik frontaal op mijn voorhoofd viel. Ik was zes en struikelde over de rand van het terras, mijn hoofd op de balustrade. Het bloed spoot eruit en ons mama stond te brullen. Maar jij? Jij wist de rust te bewaren. Dat kon je als de beste.

Als klein meisje mocht ik overal mee naartoe en ik genoot daarvan. Maar je was ook heel beschermend. Soms een beetje té. Toen alle kindjes met de fiets naar de ­lagere school mochten, mocht ik dat niet. Op kamp gaan? Mocht niet. Toen ik zeven was, pootte je een zwembad neer in onze tuin. Op reis gaan? ‘Niks van. We hebben Saint-Tropez in den hof’, zei je.

Als puber werd ik kort gehouden. Toen ik eens twee ­herexamens had, moest ik heel de zomer binnenblijven en studeren. Alleen in de voormiddag mocht ik buiten. Ik ben ook veel later dan anderen beginnen uit te gaan. Ik had een vast uur om thuis te komen. Eén minuut te laat en ik werd gestraft: muziekinstallatie in de kast, geen tv, brommer op slot. Wij tweeën? Wij konden fel discussiëren. Bekvechten tot en met. Maar een minuut later waren we al weer aan het lachen alsof er niks gebeurd was.

Ik was een braaf maar ook een mondig kind. Toen ik twaalf was, stond er op een aantal schoolrapporten: ­‘beleefdheid: onvoldoende’. Ook thuis durfde ik er al eens over te gaan. Tot jij mij met je blik liet voelen dat ik moest kalmeren. Jij wist mij aan te pakken. Op je begrafenis stelde ik de vraag luidop: wie zal dat ooit zo nog kunnen?

Ik had enorm veel energie, ik zong hele dagen. Maar ik hoorde nooit ‘Jij kan goed zingen’. Wel ‘Doe maar een ­beetje gewoon’. Toen ik naar het conservatorium wou, zei je: ‘Met muziek kan je je kost niet verdienen. Je moet een echte job doen.’ Pas tijdens Idool vond je dat zingen plots allemaal geweldig. Je was zo fier.

Ik heb jouw energie, jouw discipline en jouw competitieve gedrag in het dagelijks leven. Ik voel dat ook naar Bobbi-Loua toe. Zij zal alle liefde van de wereld krijgen, maar ze zal op eigen benen moeten leren staan. Ik zal haar streng opvoeden. Maar zij zal wel op kamp mogen. Dat ga ik haar niet afpakken.

Je leerde me alles, van zwemmen tot autorijden, maar vooral: relativeren.

Ik neem nog altijd geen blad voor de mond, dat deed jij ook niet. ‘Je mag altijd en overal tegen iedereen alles zeggen, als je dat op een fatsoenlijke manier doet.’ Die raad ben ik nooit vergeten. Toen ik ooit de koning van België zou ontmoeten en het protocol voorgeschoteld kreeg, dacht ik: wat is dat voor bullshit? Dat is toch een mens zoals jij en ik? Ik heb een groot gevoel voor gelijkheid. Naast mijn schoenen lopen? Nee. Jij hebt me geleerd om dankbaar te zijn voor wat ik heb.

Ik ben onlangs je graf komen bezoeken met Bobbi-Loua. Dat was een belangrijk moment voor mij en Frederik, er zijn foto’s en filmpjes van. Ik probeer alles vast te leggen, zelfs op de begrafenis maakte ik een foto van je kist. Tachtig jaar, je vond dat een mooi getal. Maar ik dacht dat jij, mijn superpapa, vanzelfsprekend voor eeuwig zou blijven leven. Je stierf aan kanker – jíj, die altijd zo gezond geleefd had en van alle vuiligheid afgebleven was.

Je leerde me alles, van zwemmen tot autorijden, maar vooral: relativeren. Zelfs in je laatste weken was je nog in voor een grapje. Ik was blij dat ik erbij was toen je stopte met ademen.

Je zou nu negentig zijn. Je zou voor Bobbi-Loua den bompa zijn, zoals voor de kindjes van mijn zussen en broer. Je was lief en speels, iedereen was zot van jou en had respect voor je. Je was tot op het einde een magneet voor alle kinderen.

Ik was zelf een échte daddy’s girl. Frederik en ik gaan ­erover waken dat het bij ons anders loopt. Als je te veel naar één van je ouders trekt, heb je later issues in je liefdesleven. Ik heb jou van je piëdestal moeten stoten. Want elke man die ik tegenkwam, kon bij voorbaat niet aan jou tippen. Dat is me beetje bij beetje gelukt. Ik adoreerde jou te veel, en jij mij, waardoor ik ook mama wat op de achtergrond geduwd heb. Frederik en ik willen dat er eerst verbinding is tussen ons, voordat we naar ons kind gaan. Ik zou enorm gekwetst zijn als hij altijd rechtstreeks naar onze dochter zou gaan, en mij niet meer zou zien staan.

Jouw kleindochter draagt officieel jouw naam: Bobbi-Loua Willy Binst. Ik wou dat niet opdringen, maar Frederik belde me op bij de aangifte: ‘Er zijn nog vakjes vrij, wat denk je?’ Ik was daar enorm door geëmotioneerd.

Er zijn zoveel momenten waarop ik denk: jammer dat je hier niet bent. Maar ik zal mijn dochter uitgebreid over jou vertellen. Natuurlijk zag ik haar zoveel liever in je arm liggen. Maar het is nu niet zo. Daarin ben ik extreem realistisch. Nog zoiets dat ik van jou heb geleerd, hè. Bedankt om mijn papa te zijn.