YouTube for Mummies: als jouw kinderen ook verslingerd zijn aan vloggers Anke Michiels

12 maart 2018

10u02 1 Familie Kijkt jouw zoon of dochter ook zo graag naar filmpjes op YouTube en snap je niet waarom? Een snelle kennismaking met enkele onlineheld(inn)en van jouw kinderen!

Wie kinderen heeft, kent het fenomeen: ze kijken liever naar hun tablet of smarpthone dan naar televisie. De keuze aan video’s op YouTube is dan ook eindeloos. Vloggers zoals onze coverboy Enzo Knol houden een dagboek bij op YouTube. Ze filmen hun dagelijks leven, monteren dat in een video en posten die online. Zo kijken jongeren elke dag naar het ‘echte leven’ van hun favoriete vlogger. Youtubers maken ook video’s, maar hun insteek is ruimer: het kan in hun filmpjes gaan over gamen, beauty, make-up, shoppen en zo meer. Vloggers zijn youtubers, maar niet alle youtubers zijn vloggers dus. Iedereen nog mee?

