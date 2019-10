Winnen: maak kans op een Playmobil adventskalender of herenhuis VW

03 oktober 2019

15u47 0 Familie Willen of niet, de herfst is nu echt aangebroken. Tijd om het binnen lekker gezellig te maken, en misschien zelfs stiekem al vooruit te blikken naar Kerst. Van Playmobil mogen we heel wat mooie prijzen weggeven, dus neem snel deel aan onze wedstrijd.

Kijken jouw kinderen al reikhalzend uit naar de kerstperiode? Leg hen dan extra in de watten met 1 van de Playmobil Adventskalenders. Wij mogen er immers 10 weggeven! Voor de echte gelukzakken hebben we ook nog twee hoofdprijzen in de aanbieding. Naast de superleuke adventskalenders vallen er immers ook twee grote Playmobil herenhuizen te winnen.

5 x adventskalender ‘de boerderij’

Een vader en zijn twee kinderen zorgen voor de boerderijdieren. De vader zorgt voor de koeien en varkens. Met tractor en aanhanger met kantelbare schop, voer, kippen, kippen, kuikens en vele andere accessoires.

5 x adventskalender ‘speelgoedwinkel’

De vriendelijke sneeuwman verwelkomt moeder en kind bij de ingang van de versierde speelgoedwinkel. De jongen overhandigt aan de kerstman zijn verlanglijstje. Maar hij moet nog even geduld oefenen ...

2 x groot herenhuis

Verhuizen naar het nieuwe huis! Met dakterras, wenteltrappen, werkende deurbel en brievenbus om te openen.