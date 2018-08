Win! Familiepret in de Zoo dankzij BRITA & MiniMarieTea

VW

23 augustus 2018

12u24 0 Familie Met de lancering van het allerlaatste nieuwe waterfiltersysteem van BRITA, de fill&enjoy Flow heeft BRITA de handen in elkaar geslagen met het Belgisch merk MiniMarieTea. Samen richten ze zich op kids en hun families en bieden ze zowel de meest functionele als lekkerste oplossingen aan om kinderen meer water te doen drinken. Middels 4 lekkere theesmaken en een BRITA systeem heeft iedereen steeds optimaal en lekker drinkwater in grote hoeveelheid in huis.

Wist je dat MiniMarieTea zowel koud als warm gedronken kan worden? De kwaliteit van het water is uiteraard van groot belang voor de kwaliteit van je thee. Daarnaast is het ook belangrijk om de consumptie van plastic flessen in te perken.

BRITA zorgt met haar handige en mooie filterwaterkannen voor de oplossing. Deze filter haalt namelijk chloor en kalk uit je kraantjeswater, zodat je heerlijk en kwalitatief water hebt om de perfecte MiniMarieTea mee te zetten. En tegelijk draag je bij aan een betere wereld met minder plastic!

Voor de lancering van de Brita fill&enjoy Flow en om de samenwerking mat MiniMarieTea te vieren wordt er een groot “Toveren met water” feest in de Zoo van Antwerpen gegeven op zondag 30 september. Hiervoor mogen we enkele ‘Golden Tickets’ weggeven. Dit Golden Ticket houdt in dat de winnaar op 30/09 naar de Zoo mag komen om 11u en daar mag deelnemen aan een kidsworkshop en kan genieten van een lekkere brunch, gevolgd door een gratis dagje in de Zoo met het gezin. Dit ticket is geldig voor 4 personen.

Wij mogen 3 Golden tickets, geldig voor 4 personen weggeven. Neem snel deel aan onderstaande wedstrijd om jouw exemplaar in de wacht te slepen.