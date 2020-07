Wetenschap ontwikkelt formule om de échte leeftijd van je hond te berekenen

Nele Annemans & LDC

03 juli 2020

15u03

Om de leeftijd van je hond te berekenen, moet je gewoon 1 mensenjaar maal 7 doen. Toch? Blijkbaar niet. Wetenschappers hebben een nieuwe studie gepubliceerd met een formule die de leeftijd van je kwispelende viervoeter beter inschat.

Het berekenen van de leeftijd van je hond is veel moeilijker dan eerst gedacht. Het idee dat je de leeftijd van je trouwe viervoeter gewoon maal 7 mensenjaren moet doen is volgens een aantal wetenschappers immers complete nonsens. Honden verouderen helemaal niet op hetzelfde tempo als mensen.

Hoe zit het dan wel? Om daar een antwoord op te geven, zijn onderzoekers van de universiteit van Californië al jaren bezig met het ontwikkelen van een nieuwe formule. Hun studie is nu vervolledigd en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Cell Systems. Specifiek keken ze naar de veranderingen in het DNA bij labradors. Ze hadden daarbij vooral aandacht voor de methylgroepen ofwel moleculen die zich met een constante snelheid aan het DNA toevoegen. Die kunnen gebruikt worden om de leeftijd van zowel hond als mens te meten, wat ook wel de epigenetische of interne klok wordt genoemd.

Op 10 maanden puberteit

Uit hun onderzoek blijkt dat mensen en honden op een gelijkaardige manier oud worden, maar dat dat bij honden vooral in de eerste jaren veel sneller gaat. Zo is een puppy bijvoorbeeld al op 10 maanden in zijn puberteit en krijgt hij al tandjes na 7 weken terwijl dat bij een baby pas na 9 maanden is.

Daarnaast krijgen honden met dezelfde ouderdomsziekten te maken als mensen. Zo krijgt een hond bijvoorbeeld dezelfde ouderdomstekenen als een mens van 30 jaar. Bereikt hij de leeftijd van 3 jaar, kunnen ze vergeleken worden met een 50-jarige mens. Na dat levensjaar veroudert hij evenwel veel minder snel. Zo komt de leeftijd van een 12-jarige hond overeen met een persoon van 70.

Maar hoe bereken je dan de leeftijd van je harige vriend? Daarvoor heb je het tekentje “ln” of logaritme op je rekenmachine nodig. Dan ziet de formule er als volgt uit:

ln(leeftijd hond) x 16 + 31

Simpel gezegd is de menselijke leeftijd hetzelfde als 16 keer het natuurlijke logaritme van de leeftijd van een hond plus 31. Is je hond 6 jaar, dan moet je dus 16 x ln(6) + 31 doen, wat een uitkomst van 60 jaar geeft. Wil je het zelf eens proberen voor jouw hond? Bereken het hieronder!

(Lees verder onder de tool.)



Kleine versus grote honden

Een kleine kanttekening: dit onderzoek werd enkel uitgevoerd bij labradors. En het is geweten dat kleine honden gemiddeld een stuk langer leven dan grote honden. “Kijk maar naar de Deense dog, die heeft een gemiddelde leeftijd van 8 à 10 jaar. Bij Jack Russels schommelt dat gemiddelde tussen de 13 en 16 jaar. Een immens verschil”, vertelt dierenarts Joshua Dutré, die bekend is omdat hij de zwaar verbrande kat Sprotje redde, en omdat hij het gezicht is van het televisieprogramma ‘Beestig’.

“Het is niet duidelijk waarom dit verschil er is. Er bestaan meerdere theorieën. Eentje stelt dat de grote rassen sneller groeien, en dat ze hierdoor meer risico lopen op kankers waardoor ze ook sneller overlijden. Een andere mogelijke verklaring is dat grote honden een avontuurlijkere en meer actieve levensstijl hebben, en daardoor meer kans hebben om vroeger te overlijden. Het kan, maar naar mijn gevoel is die laatste uitleg niet voldoende om de grote verschillen te verklaren."

Het gevolg: de resultaten voor de labradors kan je dus niet voor de volle 100 procent vergelijken met alle honden. “Desondanks schetst de studie een goed beeld van de vergelijking tussen hondenjaren en mensenlevens”, besluit Dutré. “Vermoedelijk zal de exacte formule er een tikje anders uitzien voor kleine en heel grote rassen. Maar daarvoor is nog meer onderzoek nodig. De formule van de Amerikaanse onderzoekers is alvast een pak correcter dan het trucje ‘1 maal 7'.”

En katten dan?

Dutré: “Laat ik het nog maar eens benadrukken: een kat kan je niet vergelijken met een kleine hond. Het genetisch materiaal van een kat is volledig anders. Om de exacte leeftijd van een kat te berekenen naar mensenjaren bestaat nog geen formule of trucje. Daarvoor zou de studie helemaal opnieuw gedaan moeten worden.”