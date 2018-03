Werken en mama zijn, van Michelle Obama tot Victoria Beckham: bekende mama's delen hun ervaring MV

26 maart 2018

Het is niet altijd gemakkelijk: het leven van een mama combineren met een job. Soms lijkt de combinatie haast onmogelijk. Het goede nieuws? Je bent niet de enige die het er soms moeilijk mee heeft. Er zijn zo veel geweldige vrouwen die naast hun job ook nog fulltime mama zijn. Zij delen hun ervaringen.

"Vanaf het prille begin heb ik het hen uitgelegd, zij gingen naar school, ik naar mijn werk. We hadden onze eigen verantwoordelijkheden en wanneer we elkaar 's avonds terugzagen, vertelden we over onze dag"- Diane von Furstenberg

"Zoals vele werkende moeders over de hele wereld, voel ik de constante druk om de best mogelijke moeder voor mijn kinderen te zijn, om hen een goed voorbeeld te geven terwijl ik hard werk. Ik reis voor mijn werk wanneer dat nodig is, maar ik mis hen de hele tijd wanneer ik weg ben."- Victoria Beckham

"Ook al was ik de first lady en hij de president, onze belangrijkste job was ervoor te zorgen dat alles oké was met onze kinderen. Dat is de belangrijkste erfenis die we nalaten." -Michelle Obama

"Het is een aanpassing om een carrière te combineren met moederschap, maar het belangrijkste is om je prioriteiten te stellen. Je wordt meer kieskeurig over de projecten waaraan je werkt want je wil eigenlijk elk moment met je familie doorbrengen. Maar onthou ook, dat tijd voor jezelf belangrijk is." - Kim Kardashian

"Ik denk dat iedere werkende moeder soms hetzelfde denkt: je maakt periodes door wanneer je gewoon denkt :"dit is onmogelijk, het is gewoon onmogelijk". Maar je blijft gewoon doorgaan en doorgaan en doet eigenlijk het onmogelijke." -Tina Fey