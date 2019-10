Werelddierendag: deze 3 vrouwen maakten van dieren hun beroep MV VW en TVM

04 oktober 2019

07u50 7 Familie Vandaag, 4 oktober worden onze trouwe viervoeters in de bloemetjes gezet op Werelddierendag. Voor Veronique, An en Kim zijn dieren echter meer dan fijn gezelschap, zij maakten hun beroep ervan.

Veronique Puts is illustratrice, auteur en schrijft een wekelijkse column over haar twee katten Pernod en Cootje in Dag Allemaal.

“Ik ben altijd gek geweest op katten, maar had nooit verwacht dat ik ook effectief van mijn liefde voor dieren mijn beroep zou kunnen maken. Ik heb aan de kunstacademie gestudeerd in Breda, daar werd ik opgeleid tot mode-illustrator. Toen tekende ik voornamelijk mensen voor mode-illustraties, in mijn vrije tijd ging ik vooral aan de slag met katten. Na een tijdje ben ik in Nederland columns beginnen schrijven over lifestyle en mode. Tot ik op een bepaald moment de ingeving kreeg om over mijn huisdieren te schrijven. Niet veel later pende ik mijn eerste proefcolumn voor Dag Allemaal neer en zo ging de bal aan het rollen. Ondertussen ben ik aan mijn achtste jaar voor het magazine bezig.”

“Ik schrijf altijd over mijn eigen katten Pernod en Cootje, dus je kan eigenlijk wel stellen dat de inspiratie zowat altijd rond mijn enkels draait. Rond mijn columns is ook een hele community ontstaan: een grote groep mensen volgt het leven van mijn katten op de voet (nu ja, poot). Ik word dagelijks overspoeld met reacties op sociale media. Daarnaast krijg ik ook van oudere dames brieven over mijn schrijfsels en word er zelfs op aangesproken in de supermarkt.”

“Enkele jaren geleden besloot ik om mijn katten te gaan fotograferen. Ik heb heel wat andere dierenfotografen hun werk bestudeerd en mij verder bekwaamd in dierenfotografie. Zo kwam ik op het idee om kalenders te maken, het is nu eenmaal leuk om je foto’s op zo’n groot formaat te presenteren. Hoe krijg je een kat mooi op beeld? Het geheim zit volgens mij altijd in de vertrouwensband die je met de dieren opbouwt. Je kan niet goed samenwerken met een dier dat geen zin of bang heeft. Mijn katten zijn altijd bij mij en dat werpt zijn vruchten af, ik werk graag met mensen samen, maar mijn echte werk doe ik het best in alle stilte en eenzaamheid.”

An Smedts (39) is hondenfotografe bij Hondermooi en shoot de covers van ‘Woef’. Ze heeft zelf een mini-aussie, Gaspard en een kat, Plummel.

“Ik ben van opleiding klinisch psychologe en en heb ook een aggregaatsdiploma. Tijdens mijn studies aan de KUL zag ik in het park een vrouw frisbee spelen met haar bordercollie. Ik wist toen nog niks van hondenrassen maar het fascineerde me meteen. Ik ben op de vrouw afgestapt en toonde mijn interesse in haar hond. Ze vertelde honderduit hoe fantastisch die wel was. Vanaf toen wist ik zeker dat ik ook ooit zo’n hond wou maar op kot als student was dat niet echt haalbaar. Ik ging naar de bibliotheek en las alle boeken over hondenrassen die er te vinden waren. Het idee liet me niet meer los. Vele jaren later zag ik een man met twee bordercollies lopen op een drukke steenweg. De honden liepen los en luisterden perfect. Ik kende hem niet, maar wist waar hij woonde. Ik schreef hem een brief waarin ik mijn bewondering uitdrukte voor zijn gehoorzame honden, vertelde over mijn droom die ik al jaren had om zelf zo’n hond te hebben en vroeg voorzichtig of ik eens mocht komen kennismaken. Een maand later spraken we af en nog een maand later stond ik op een wachtlijst voor mijn eigen hond. Ondertussen hadden we een boerderij verbouwd en was er eindelijk tijd en ruimte om die droom in vervulling te laten gaan. Na jarenlang een andere job uit te oefenen maakte ik een tijdje geleden en carrièreswitch en werd ik hondenfotografe.”

“Omdat ik voorafgaand weinig tot geen kennis had van fotografie volgde ik eerst enkele basismodules fotografie aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs, maar eigenlijk ben ik vooral een autodidact. Ik kan heel erg gepassioneerd raken door iets en ben dan een snelle leerling. In onze boerderij hebben we een grote workshopruimte en we wonen in een mooie landelijke omgeving met veel geschikte fotografische plekjes. Hierdoor ben ik gestart met het hosten van andere hondenfotografen uit heel Europa en heb ik op heel korte tijd van de allerbeste hondenfotografen de kneepjes van het vak geleerd. Ik hecht er ook veel belang aan om mij te blijven ontwikkelen en me steeds te verbeteren.”

Lees verder onder de foto.

“Het leukste aan de job is ongetwijfeld dat ik hondenbaasjes altijd blij maak! Mensen waarderen de foto’s enorm en genieten ook van de shoot zelf om hun hondje te zien stralen. Achteraf krijg ik vaak nog mails om me te bedanken voor de leuke shoot of sturen ze een fotootje als hun hond in het groot aan de muur hangt te pronken. Dat geeft me enorm veel voldoening. Vaak zijn mensen ook erg onzeker als ze naar hier komen. Je gaat immers niet elke dag op fotoshoot met je hond en meestal hebben de baasjes geen idee hoe hun hond het gaat doen en of die zich wel zal gedragen. Mijn achtergrond als psychologe komt dan goed van pas, het is fijn als ik de mensen op hun gemak kan stellen en ze mee kan laten werken om het beste uit hun hond naar boven te halen. Een baasje dat gestresseerd is, brengt dit immers over op de hond. Daarom probeer ik altijd te zorgen dat de sfeer goed zit tussen hond en baas, want zo krijg je de beste resultaten. Momenteel werk ik ook aan project van kinderen met hun huisdier. Eigenlijk is het redelijk gelijkaardig, als kinderen geen zin hebben dan werken ze gewoon niet mee, met honden is dat net hetzelfde.”

Lees verder onder de foto.

“Soms komen mensen op shoot omdat hun hond terminaal is en ze nog graag een herinnering willen. Het raakt me dan nadien als ze me een berichtje sturen dat de hond gestorven is. Maar ondanks dat dit pijnlijk is, is het tegelijk ook mooi dat je samen nog kostbare herinneringen hebt kunnen creëren.”

Kim Vernimmen baat samen met haar zus honden- en kattenkapsalon & boetiek Sister Dogs uit. Ze heeft zelf 3 honden.

“Mijn ouders baten een hondenhotel uit, de liefde voor dieren heb ik dan ook van jongs af aan meegekregen van thuis. Mijn zus en ik wisten al snel dat we ook met honden en katten aan de slag wilden, alleen een concreet plan ontbrak. Tot we de uitbaatster van een honden- en kattensalon tegenkwamen die ons vertelde dat ze stilletjes aan wou uitbollen. Zij bood aan om ons in de leer te nemen zodat wel al doende de stiel konden leren en na enkele jaren konden we dan haar zaak overnemen inclusief het cliënteel. Eigenlijk was het dus eerder toevallig dat we hierin gerold zijn, maar na 12 jaar kan ik me niks anders meer inbeelden.”

“Omdat de wachtlijsten te lang aan het worden waren, hebben we vorig jaar een tweede zaak geopend in Zoersel. Ruwharige honden hebben namelijk regelmatig een trimbeurt nodig en in verhouding zijn er (te) weinig hondenkapsalons. Sommige collega’s hebben zelfs een klantenstop. Al is het best moeilijk om onze vacatures in te vullen, want veel beginners geven snel op. An sich is onze job dan ook hetzelfde als die van gewone kappers, alleen zitten onze klanten nooit stil en vinden ze een knipbeurt vreselijk. Verhalen over mensen die hun kapper bijten heb ik ook nog nooit gehoord, bij ons komt het wekelijks voor. En dan heb ik het nog niet gehad over de veeleisende baasjes. Zij zien hun dieren als hun baby en verwachten niet zelden het onmogelijke van ons. Ze zijn vaak enorm kritisch en kunnen dan boos worden omdat het haar rond de oren pakweg nog een millimeter te lang is. Maar toch komen ze altijd terug, dus dat zegt genoeg.” (lacht)

“Het is geen simpele job, maar ik haal er zelf enorm veel voldoening uit. De meeste klanten zijn natuurlijk wél heel dankbaar en het is ook fijn om de make-over van de dieren te zien. Ze komen een beetje droevig binnen vol klitten en een vieze vacht en paraderen een paar uur later trots naar buiten door ons werk, als dierenliefhebber pur sang maakt dat je natuurlijk erg trots. Zelf heb ik uiteraard ook honden: 2 münsterländers en ook een jackrussell. Hen neem ik natuurlijk zeker vaak onder handen. We zijn nu met 5 op de zaak en naar de toekomst toe zou ik graag nog uitbreiden, het is enkel een kwestie van de juiste mensen vinden.”