Wel regen maar niet nat: de leukste dingen om dit druilerige weekend te doen Sophie Vereycken

16u04 0 thinkstock Familie Wie graag goed geluimd van die vrijdagavond geniet, kijkt best niet naar het weerbericht. De komende dagen pakken donkere regenwolken zich samen om onze weekendplannen massaal in het water te doen vallen. Een gewaarschuwd vrouw is er twee waard, dus wij hebben alvast enkele leuke alternatieven opgelijst.

BRUSSEL

Binnenkort begint de boekenbeurs, maar echte literatuurliefhebbers kunnen nu al naar Brussel voor een waar boekenfestijn. Nog tot en met nu zondag kan je terwijl het buiten giet gezellig tussen de boeken snuisteren. En het is ook nog eens gratis, dus gewoon schuilen voor de regen kan ook. Meer informatie vind je op de website.



Het is feest in de bibliotheek! Op zaterdag 7 oktober is het in heel wat bibliotheken verwendag. In Brussel kan je genieten van een ontbijtbuffet en een glaasje bubbels en tal van activiteiten, maar ook in de andere provincies organiseren veel bibliotheken een verwenmoment. Stap dus zeker eens binnen bij een bibliotheek in jouw buurt!



Het weer van dit weekend smeekt om een koffietje om gezellig bij op te warmen. Het toeval wil dat dit weekend de eerste virtuele espressobar neerstrijkt in Tour & Taxis. Don't worry, de koffie hoef je niet virtueel te drinken, maar je krijgt bij je kopje een ongelooflijke totaalervaring dankzij een virtual realityhelm wil koffieproducent L'Or je koffiebeleving omtoveren tot een totaalervaring. Meer informatie vind je hier.

ANTWERPEN

Elke tweede zaterdag van de maand is het smullen geblazen op de ribbekesboot. Geniet van sappige ribbetjes, terwijl de boot je langs de leukste uitzichtpunten van de haven voert. De prijzen, uren van de rondvaart en opstapplaats vind je terug op de website.



Wie niet bang is voor het donker, kan een originele avondwandeling maken door de Antwerpse straten. Tijdens de Ghost Walk nu zaterdag leer je meer over de donkere geschiedenis van de stad. Eerlijk is eerlijk: je wordt ongetwijfeld wél nat, maar dat verleent alleen maar meer charme aan deze lichtjes spannende avondwandeling als je het ons vraagt. Meer informatie vind je op de website.



Kunstfans kunnen dan weer terecht in de Tim Van Laere Gallery voor de expo van talent van eigen bodem Rinus Van de Velde. Nog tot 21 oktober kan je er op zaterdag een blik werpen op het werk van de kunstenaar. Meer informatie vind je op de website.



Was jij als kind gefascineerd door boten, auto's en vliegtuigen? Of misschien speelt je kroost wel dag in dag uit met zijn speelgoedautootjes? Dan is de nieuwe tentoonstelling in het Speelgoedmuseum in Mechelen precies wat jij dit weekend kan doen. Sta mee in de file op de verkeersmat, knutsel knotsgekke papieren vliegers of parkeer je helikopter op de top van de parkeertoren! Meer informatie vind je op de website.

VLAAMS-BRABANT

Wat doe je op een regenachtige zaterdag? De brouwerij van Leuven bezoeken natuurlijk! Iedere zaterdag en zondag kan je er om 13u terecht voor een rondleiding langs indrukwekkende beslagkuipen en kan je de razendsnelle botteling van flessen en blikken met eigen ogen zien. En nadien is er uiteraard een niet te missen degustatie in bar 'den Thuis'. Groepen reserveren via deze website, individuele tickets koop je bij Toerisme Leuven.



Je wilt wat meer tijd met je gezin doorbrengen, maar je hebt ook dringend nood aan me-time? Waarom de twee niet combineren? In Vilvoorde kan je nu zaterdag terecht voor een workshop ouder-kind yoga waar je samen leert bewegen en ontspannen. En het beste nieuws: je hoeft niet eens ervaring te hebben om deel te nemen. Meer informatie vind je op de website.

LIMBURG

Ga eens een dagje shoppen in Maasmechelen. Het outlet-dorp krijgt een NINA-jasje en tal van winkels geven extra korting. Toegegeven, je hebt er waarschijnlijk wel een regenkapje voor nodig, maar die exclusieve NINA-korting maakt veel goed. En voor wiens make-up in het water is gevallen: aan de make-upstand lossen ze dat in een oogwenk op! Meer informatie vind je hier.



Met de kinderen op schok? Geen probleem, bij Plopsa Indoor in Hasselt zit je goed (en droog). Nu zaterdag en zondag kan je er trouwens niet alleen plezier maken op de attracties, bezoekers worden ook getrakteerd op een exclusief concert van de K3-meisjes. Meer informatie vind je op de website.

OOST-VLAANDEREN

Mooie quotes zijn ontzettend populair. Ze staan leuk in je interieur, maar ook op een kaartje naar vrienden, met de feestperiode in het verschiet. Wist je dat je ook makkelijk zelf kan leren handletteren? Het enige dat je nodig hebt is een pen, een beetje geduld en een workshop. Niet is zo rustgevend als zelf creatief in de weer zijn terwijl de regen zachtjes tegen de ramen tikt. Meer informatie vind je op de website.



In Gent kan je dan weer voor de regen vluchten in de Holy Food market. Niets zo gezellig als schuilen voor een bui tussen de smakelijke aroma's van de foodtrucks en -standjes in deze foodie heaven. Feestbeesten kunnen nu zaterdag achteraf de beentjes losgooien op Buscemi, gevolgd door een afterparty waarvoor je ongetwijfeld nog wil blijven. Meer informatie vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Naar de zee met regenweer? Waarom ook niet! Er zijn tegenwoordig ook heel wat leuke indoor speelpleinen. Of wat dacht je van een typische kustactiviteit zoals minigolf, maar dan binnen? Een stel blacklights erbij en je hebt pret voor het hele gezin. Meer informatie vind je hier.



Zitten er stripfans in de familie? Dan is huisje Nys-Vermoote een aanrader. Het huis dankt haar naam aan de oorspronkelijke bewoners, Carol Nys en Isidoor Vermoote, de grootvader en oom van striptekenaar Jef Nys, de geestelijke vader van stripfiguur Jommeke. Je vindt er authentieke tekeningen van Jef Nys en zijn kleindochter, het Koksijde van vroeger en uiteraard ... heel veel Jommeke! Meer informatie vind je op de website.