Wekenlang je kleine kinderen thuis zoet houden? Het juiste speelgoed doet veel

Familie Het wordt wennen voor veel ouders de komende weken: de kroost die overdag normaal netjes in de crèche, peuter- of kleutertuin zit, zal nu in veel gevallen thuis geëntertaind moeten worden. Als je wil vermijden dat ze echt godganse dagen voor de tv hangen of met de tablet vergroeien, zal het juiste speelgoed in huis wonderen doen.

Poppen

Houten poppenkast met 2 vingerpoppen (€ 49,95)

Poppen zijn het perfecte spelmateriaal om de empathie en het inlevingsvermogen van je kinderen te ontplooien. Vergeet ook de klassieke poppenkast niet: het perfecte decor voor zelfverzonnen verhalen. Ook een houten keuken, winkel of werkbank is gegarandeerd een schot in de roos. Kinderen zijn dol op fantasiespelletjes en doen niets liever dan het gedrag van volwassenen imiteren.

Een eigen plek

Little Dutch Wigwam - Speeltent (€ 78,99)

De meeste kinderen spelen liever niet in hun eentje in de slaapkamer. Met een tipitent in de woonkamer creëer je een eigen coconnetje voor je kind, in een veilige omgeving. De perfecte plek om even tot rust te komen. Je vindt de schattige tentjes gelukkig in tal van leuke designs, zodat ze niet misstaan in je interieur. Met zachte kussens, een dekentje en een paar boeken in de buurt maak je het extra gezellig.

Buitenspeelgoed

Zeshoekige trampoline (€ 140)

Een Nederlandse studie berichtte onlangs dat vijftien procent van de kinderen nooit buiten speelt. Vooral kinderen van hoogopgeleide ouders spenderen hun vrije tijd binnenshuis. Jong geleerd is oud gedaan. Maak er dus een gewoonte van om je kind buiten te laten spelen. Heb je er voldoende plaats voor, dan is een trampoline sowieso een schot in de roos. Je kind kan er al zijn energie op kwijt én het gaat jarenlang mee.

(Loop)fiets

Wishbone bike 3-in-1 Pink edition (€ 209)

Waarom niet van de tijd thuis gebruikmaken om je kind te leren fietsen? Een goed ontwikkeld evenwicht en voldoende kracht om de trappers voort te duwen zijn essentiële vaardigheden. Met een loopfiets traint je kleuter zijn balans, terwijl een driewieler zijn spieren aan het werk zet. Een mooie combo die ervoor zorgt dat je kind sneller dan je denkt door de straten zal racen.

Gezelschapsspel

Mijn eerste spelletjesdoos (€ 38,95)

Gezelschapsspelletjes zijn het perfecte middel om samenspel te stimuleren. Leg de focus niet op winnen, maar kies voor spelletjes waarbij jullie samen naar een gemeenschappelijk doel streven.

Balansbord

Wobbel Original (€ 95)

Een schommel, een racebaan voor auto’s, een loungestoel of een brugje? Wat op het eerste zicht een simpele gebogen houten plank lijkt, is veel meer dan dat. Een wobbel daagt op een speelse manier het evenwicht en lichaamsbewustzijn van je kind uit en triggert zijn fantasie. Het houten bord is trouwens niet alleen een hit bij (jonge) kinderen. Het helpt ook volwassenen om fitter te worden. Van lichte rekoefeningen tot zwaardere spiertraining: met dit balansbord kan het allemaal.

Muziek

Metalofoon Kat Djeco (€ 16,50)

Toegegeven, de combinatie muziekinstrumenten en kleuters kan je zenuwen behoorlijk op de proef stellen, en dat is momenteel misschien niet zo ideaal. Toch is een piano of xylofoon het ideale speelgoed voor je kleuter. Je kind oefent zo niet alleen de fijne motoriek, ook zijn zelfvertrouwen groeit al musicerend. Urenlang speelplezier gegarandeerd, als je zenuwen het aankunnen.

Bouw-en constructiemateriaal

Kasteeldorp Arendelle (€ 89,99)

Bestaan er mensen of kinderen die niét zot zijn van LEGO? Staar je niet teveel blind op vaste bouwregels, maar stimuleer je kind om zijn eigen architect te zijn. Met een bouwset gebaseerd op Frozen kan je natuurlijk ook wel enorm scoren.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Verkleedkleren

Niets leuker dan even in de huid van een echt sprookjesfiguur kruipen. Kinderen zijn dol op verkleedpartijen en al helemaal wanneer jij als ouder meespeelt. Niets mis met verkleedkleren uit de speelgoedwinkel, maar het kan een stuk goedkoper. Een duik in je eigen kleerkast levert vast heel wat bruikbaar materiaal op.

