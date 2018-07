Weg met jeuk: bescherm je kleintjes veilig tegen muggen mv evd

12 juli 2018

Uiteraard wil je als ouder je kind beschermen tegen zoveel mogelijk insectenbeten, want die zorgen voor rode bultjes, jeuk en veel gejammer. Maar is zo'n chemische muggenspray wel goed voor hun gezondheid?

To DEET or not to DEET?

DEET is het meest efficiënte ingrediënt tegen insecten, zeker als je naar tropische oorden trekt, maar het is niet voor iedereen gezond. Zo mogen zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en baby's of kinderen tot 2 jaar het niet gebruiken. Een concentratie tot 30% (voldoende voor onze streken) mag wel bij kleine kinderen, maar het blijft opletten. Je kan rekenen dat bij een concentratie van 30%, DEET-producten zo'n 4 à 5 uur beschermen.



Smeer je kind altijd zelf in en zorg er goed voor dat er geen product in oogjes, wondjes of mondjes terecht komt. Probeer niet te veel product op handen en gezicht te gebruiken. Eens je binnenblijft, is het belangrijk dat je het product van de huid wast.

Ook andere producten met insecticide in zijn niet ideaal voor jonge kinderen. Ze stoppen nog vanalles in hun mondje. En als je apparaatjes of verneveling in huis gebruikt, kan dat neerslaan op speelgoed en op het tapijt. Ook geen goed idee, want je wil natuurlijk niet dat je kinderen het binnen krijgen.

Alternatieven gezocht

Hou muggen zo veel mogelijk buiten. Bij zonsondergang zijn ze het meest actief en ook plassen water en vochtige omgevingen trekken ze aan. Laat je kinderen lange dunne mouwen en een lange broek dragen als ze buitenspelen.

Aparaten die ultrasone geluiden gebruiken om insecten te weren zijn wél veilig voor kinderen, maar de efficiëntie is niet bewezen. Je kan het altijd proberen, maar een vliegenraam werkt nog steeds beter.

Natuurlijke middeltjes zoals citronella-olie doen wél goed hun ding. Natuurlijk moet je ook hier opletten dat je kindje het product niet binnenkrijgt of rechtstreeks op de huid krijgt. Je kan wat olie op een zakdoekje of laken doen in het bedje. Er zijn ook speciale stickers die je op het bedje, kledij of buggy kan kleven. Die werken tot 3 dagen.

Niet combineren

Het is best dat je insectenspray niet gaat combineren met zonnecrème. DEET kan ervoor zorgen dat de factor of SPF minder effectief wordt en dus minder gaat beschermen. Doe je het toch? Breng dan eerst de zonnecrème aan en dan pas de insectenspray.