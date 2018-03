We geven al om onze reputatie in de kleuterklas Margo Verhasselt

22 maart 2018

13u00

Bron: Time 2 Familie Sociale media overheersen vandaag de dag bij veel mensen het dagelijks leven. We zijn dan ook constant bezig met het in de hand houden van onze reputatie, zowel on- als offline. Onderzoek toont aan dat kinderen ook al vroeg bezig zijn met het onderhouden van hun reputatie en dat begint al wanneer ze amper vijf jaar oud zijn.

Tot recent werd gedacht dat het voor kinderen te ingewikkeld was om op zo'n jonge leeftijd bezig te zijn met zo'n complex sociaal gedrag. Maar dat blijkt nu toch niet te kloppen. Ike Silver, doctoraat student aan de Wharton School of Business aan de Universiteit van Pennsylvania deed samen met Alex Shaw, assistent professor aan de universiteit van Chicago onderzoek.

Zij ontdekten dat kinderen al veel vroeger dan gedacht bezig zijn met het opbouwen van een reputatie. Zo begrijpen ze sneller het belang van een goede reputatie en weten ze hoe ze zich moeten gedragen om deze te onderhouden.

Kinderen zouden ook goed beseffen wanneer ze in het oog gehouden worden en ook daaraan hun gedrag aanpassen. Zo hebben ze volgens Shaw meer de neiging om zich voorbeeldig te gedragen wanneer ze weten dat iemand hen bekijkt. Een andere studie beaamt deze theorie, daarin werd aangetoond dat 6-jarigen vriendelijker zijn tegen mensen waarvan ze weten dat ze hen ooit nog zullen terug zien in de toekomst.

Niet negatief

Alhoewel het misschien verleidelijk is om deze vorm van zelfbewustzijn als iets negatief te bekijken, benadrukt Silver dat dat niet per se het geval hoeft te zijn. "Ze denken na over de gevoelens en gedachten van anderen en over hoe ons gedrag daar effect op heeft." Kinderen geven om wat anderen denken. "Dat kan een handige tool zijn voor het ontwikkelen van relaties, en dat kan een positief iets zijn."

Shaw voegt daaraan toe dat wanneer we begrijpen hoe en wanneer kinderen deze skills ontwikkelen, dat dit belangrijk kan zijn voor ouders, leerkrachten en zelfs beleidsmakers. "Stel dat kinderen pesten, dan kan je op hen inpraten en duidelijk maken dat het niet oké is dit te doen."