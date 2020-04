Wat mama echt wil voor Moederdag: 28 leuke cadeautips Liesbeth De Corte

27 april 2020

13u10 1 Familie Mama’s verdienen het om elke dag in de bloemetjes gezet te worden, als je ‘t ons vraagt. Maar voor Moederdag mogen we extra uit onze pijp komen. Voorlopig kunnen we nog niet gaan aanschuiven bij de lokale bloemist, maar deze tips kunnen helpen.

Op zondag 10 mei vieren we Moederdag. Maar dat zal er dit jaar iets anders uitzien door de coronacrisis. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft al voorgesteld om de feestdag met een week te verschuiven, zodat iedereen naar de winkel of de bloemist kan. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, is nog niet duidelijk.

Hoe het ook zij: voorlopig kunnen we onze mama’s nog niet gaan bezoeken. Ook een knutselverrassing van kinderen is moeilijk om geheim te houden in de lockdown. In de Facebookgroep ‘Mama’s Onder Elkaar’ werd daarom een rondvraag gedaan hoe mama’s zelf Moederdag willen beleven. Er zijn maar liefst 5.000 moeders lid van die groep. Op basis van de rondvraag geeft groepsbeheerder Sofie van Cauwenbergh enkele tips:

1. Tegoedbonnetjes

“We merken in onze Facebookgroep dat mama’s onder grote druk staan”, stelt Sofie. “Geef haar daarom een potje met tien (of meer) ‘tegoedbonnetjes’. Denk aan: ‘papa kookt vandaag’, ‘Amelie stofzuigt de woonkamer’, ‘een dagje me-time’ ... Mama kan het hele jaar door kiezen wanneer ze de bonnetjes gebruikt.”

2. Handgemaakt knutselwerkje

“Een handgemaakt knutselwerkje scoort altijd”, weet Sofie. “Zo trots als een pauw delen mama’s in onze Facebook-groep een foto van de prachtige werkjes die ze gekregen hebben.”

3. Ode aan de moeder

“Wie niet zo’n knutseltalent heeft, kan ook gewoon vertellen waarom zijn of haar mama de beste is”, adviseert de groepsbeheerder. “Bedenk een origineel gedichtje of maak misschien een grappig toneeltje met je broer, zus en papa waarin je je mama bejubelt.”

4. Klein gelukje

Het geluk zit in de kleine dingen, zo luidt het cliché. En dat klopt, meent Sofie. “Een heerlijk dessert of een gezellig ontbijt op bed zijn meer dan genoeg om een mama helemaal gelukkig te maken,, zo laten de ‘Mama’s onder elkaar’ weten. Die kleine gelukjes zien we via een foto steevast in onze groep terug opduiken.”

Wil je toch graag je mama in de watten leggen met een geschenk? Dan kan je dat het best op tijd online bestellen en laten leveren. Eventueel in één keer zelfs bij de mams thuis, dan ben je zeker dat het cadeau op tijd aankomt. Wij zochten er alvast enkele uit, gerangschikt per budget.

Cadeaus onder de 20 euro

1/ Nagellak van Essie, 10,05 euro, online te koop via Zalando.

2/ Gift Box met pralines van Neuhaus, 19 euro, online te koop.

3/ Geurkaars Wood & Suede van Scento, 14,95 euro, online te koop.

4/ Zijden sjaaltje van H&M, 14,99 euro, online te koop.

5/ Tas van AM.PM, 14,99 euro, online te koop.

6/ Sandalen van Zara, 15,99 euro, online te koop.

7/ Vaas van &Klevering, 17,47 euro, online te koop via JUTTU.

8/ Alcoholvrije wijn van Vintense, 4,39 euro, te koop in de meeste supermarkten.

Cadeaus onder de 50 euro

1/ Shampoo van Cîme, 24,90 euro, online te koop.

2/ Gestippelde jurk van Vero Moda, 34,99 euro, online te koop.

3/ Pot en plant van D&M, 44,95 euro, online te koop.

4/ Gin 67, 35 euro, online te koop. (Leuk om te weten: de opbrengst gaat integraal naar Antwerpse goede doelen!)

5/ Ketting van I.Ma.Gi.N. Jewels, 49 euro, online te koop.

6/ Vaas van Fést, 29 euro, online te koop.

7/ Handtas van Anna Morellini, 42,90 euro, online te koop via Ninashop.

8/ Kimono van Etam, 39,99 euro, online te koop.

Cadeaus onder de 150 euro

1/ Dekbedset van Marie Marie, 99 euro, online te koop.

2/ Galaxy Buds van Samsung, 149,99 euro, online te koop.

3/ Parfum van L’Occitane, 59 euro, online te koop. (vanaf 27 april)

4/ Peper- en zoutmolen van Menu, 70,80 euro, online te koop via Casteelken.

5/ Instax Mini 11 van Fujifilm, 78,99 euro, online te koop.

6/ Blouse van Marie Méro, 145 euro, online te koop.

7/ Zonnebril van Ace & Tate, 98 euro, online te koop.

8/ Espressomachine van DOMO, 99,95 euro, online te koop.