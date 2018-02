Wat je best (niet) op gevoelige kinderhuidjes smeert Eva Van Driessche

23 februari 2018

14u02 0 Familie Steeds meer kleine kinderen hebben last van een gevoelige probleemhuid. Omdat we té ver gaan in onze hygiëne: we gaan te vaak in bad en smeren te veel geparfumeerde producten. In Scandinavische landen denken ze er al een stuk beter over na. Pernilla Rönnberg, CEO van Zweeds beautymerk Estelle & Thild en kersverse mama, legt uit wat je beter wél en niet gebruikt.

Meer en meer kinderen hebben last van gevoelige huid, eczema en psoriasis. Hoe kan je zelf het risico beperken?

"De huid van een baby is extra gevoelig, dus de juiste verzorging is essentieel. Minder is meer, en als ouder heb je een belangrijke verantwoordelijkheid om goed uit te kijken naar de juiste ingrediënten. Veel producten koppen nu 'natuurlijk' of 'organic' op hun verpakkingen, maar dat wil nog niet zeggen dat je ze zomaar mag vertrouwen. Een ecocert-label of cosmos-label geeft al iets meer vertrouwen."

Voor welke 'gevaarlijke' ingrediënten moet je uitkijken?

"Deze vermeldingen op de verpakking doen voor mij een alarm afgaan:

- talk: een mineraal poeder dat in veel babypoeders zit en als uitdrogend ingrediënt gebruikt wordt, maar het kan je luchtwegen irriteren.

- minerale olie: een bijproduct van petroleum, legt een filmpje op de huid

- parabenen: zijn niet schadelijk in producten voor volwassenen, maar bij een jonge babyhuid zou ik er toch mee opletten omdat die huid nog meer stoffen opneemt.

- sodium lauryl sulphate: een schuimende detergent die de huid serieus kan uitdrogen en eczema of droge rode huid kan veroorzaken."

Wat is een gezonde beautyroutine voor kleine kindjes?

"Eerst en vooral hoeven baby's niet elke dag in bad. Meer dan drie keer per week zal de natuurlijke olie die je huid beschermt strippen. Maak het water ook niet te warm en gebruik een zachte bodywash of olie.

Als je baby een wat drogere huid heeft, dan kan je elke dag een hydraterende crème gebruiken, graag zonder parfum.

Bij speciale huidzorgen zoals baby acne, luieruitslag of berg (geel-bruine schilfertjes op het hoofd) gebruik je aangepaste producten. Babybilletjes kan je best goed verzorgen omdat ze de hele dag in luiers zitten. Gebruik vooral 's nachts een crème die de vochtbalans herstelt."

Hoe pas je de verzorging aan voor de seizoenen?

"Het weer kan verschillende reacties op de huid van je baby geven. Let op voor wind, zon en heel koude temperaturen. Bij strenge koude zou ik bijvoorbeeld nooit aanraden om een bad te nemen net voor je naar buiten gaat, het vocht op de huid van je baby kan dan bevriezen en de huid beschadigen."

Heb je nog persoonlijke tips nu je zelf voor je baby zorgt?

"Ik let niet alleen op met wat ik op haar huid smeer, maar ook op mijn eigen huid omdat we zoveel knuffelen. Ik draag minder parfum, gebruik ongeparfumeerde producten en gebruik milde wasmiddelen zonder parfum."

