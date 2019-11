Exclusief voor abonnees Wat doe je als je kind een nachtmerrie heeft? Anna Van Den Breemer

01 november 2019

12u52 0 Familie Laatst vroeg ik mijn ouders tijdens de koffie of ze ergens spijt van hadden bij mijn opvoeding. Mijn moeder hoefde niet lang na te denken: ze vond dat ze mijn nachtmerries serieuzer had moeten nemen. Ik herinner me als 8-jarige inderdaad hoe frustrerend het was dat ik mijn vrees niet kon overbrengen.

Veel kinderen hebben weleens last van enge dromen. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen van 8 tot 10 jaar zes maanden of langer last heeft gehad van problemen met inslapen of van vreemde verschijnselen tijdens de slaap. Wat doe je dan als ouder? Is het verkeerd om er weinig aandacht aan te besteden, zoals mijn moeder, in de hoop dat de angsten niet groter worden?

