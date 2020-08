Wat als Picasso een waterpistool had? Evi Hanssen en haar kids schilderen met waterpistolen en verf REDACTIE

03 augustus 2020

13u38 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Familie Evi Hanssen daagt je uit om de gekste mama of papa van de zomer te worden en zelf gaat ze er ook helemaal voor. Samen met haar zonen Scout en Mac maakt ze er een spetterende vakantie van. Een kunstwerk maken met waterpistolen en verf is geen probleem voor team Hanssen.

Voor dit heerlijke project heb je niet veel nodig, met enkele waterpistolen, verf en een wit doek kan je al starten. Zie ook zeker dat alles goed is afgedekt. Daarna kan je samen met je kinderen je volledig laten gaan. Maar wat doe je nu met zo’n kunstwerk? “We kunnen dat thuis ophangen”, zegt Mac fier. “Of we maken er gewoon een tafelkleed van”, zegt Evi.

Met de HLN Summer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wil jij jouw kinderen net als Evi de kans niet geven om de woorden ‘Ik verveel me’ uit te spreken? Maak een foto waarin je bewijst dat jullie samen meest doldwaze streken uithalen en deel hem via het ‘Gekste mama of papa’-platform.