Wassen op 30° of 60°? Millennials bellen vaker naar mama voor advies Charlotte Dierckx

26 februari 2018

19u02

Bron: Metro UK 229 Familie De generatie geboren tussen 1980 en 2000 heeft het niet alleen moeilijk op liefdesvlak, ook zijn zogenaamde millennials opvallend afhankelijk van de hulp van mama (en papa) in het huishouden. Dat toont een recent onderzoek uitgevoerd in het Verenigd Koninkrijk aan.

Van de was en de plas tot het avondmaal dat op tafel moet verschijnen, millennials krijgen het zwaar te verduren zodra ze het ouderlijk nest verlaten. Uit een studie met 1000 Britse jongvolwassenen blijkt namelijk dat ruim 38% nog steeds hun moeder belt voor hulp en advies in het huishouden. Vooral voor de de vuile was wordt moederlief vaak ingeschakeld, zo geeft 41% van de ondervraagden met schaamrood op de wangen toe dat ze hun moeder regelmatig om wastips vragen. Anderen droppen dan weer schaamteloos hun vuile was bij het ouderlijk huis of lokken mamaatje naar hun woonst om haar daar aan het werk te zetten. 27% krijgt hun moeder zelfs zo ver om ook de strijkplank boven te halen. Een kwart van de deelnemers vraagt hulp bij het verwijderen van vlekken uit hun kleding.

Maar ook in de keuken zit menig millennial met de handen in het haar. 36% van de jongvolwassenen bekent in de enquête geregeld naar huis te bellen om te vragen hoe ze een gerecht moeten maken. Verder dan een toast avocado als ontbijt of een afhaalmaaltijd voor achter de televisie komen de meesten namelijk niet.

Supermama vs. Google

Waarom millennials massaal de hulp van hun moeder inroepen voor huishoudadvies in plaats van Google te raadplegen? 24% van de respondenten beweert dat het altruïstisch is, omdat hun moeder het écht leuk vindt om hen te helpen in het huishouden. Een vijfde van de ondervraagden (21%) wijst dan weer met een beschuldigende vinger naar hun ouders, omdat ze thuis nooit huishoudelijke klusjes moesten uitvoeren.