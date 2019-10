Wanneer heeft je kind te veel hobby’s? Valérie Wauters

16 oktober 2019

09u53 2 Familie Eerder deze week schreven we dat de dochters van Joyce de Troch gaan paaldansen als hobby. Daarnaast blijken ze er nog een hele rist andere hobby’s op na te houden. Maar wanneer is veel té veel? Wij vroegen het aan de pedagoge.

Maandag turnen, woensdag en vrijdag voetbal en tijdens het weekend nog een tekenlesje en een bezoekje aan de jeugdbeweging. In heel wat gezinnen draait taxi mama of papa overuren om de kroost van de ene hobby naar de andere te vervoeren. Maar wanneer is trop te veel? Wij vroegen het aan de pedagoge.

“Er bestaat geen ideaal aantal hobby’s voor je kind”, aldus pedagoge Marijke Bisschop. “Elk kind en ouder kijkt naar wat voor hen samen mogelijk en haalbaar lijkt. Hobby’s zijn activiteiten die het kind graag doet, maar er moet altijd een keuze worden gemaakt tussen wat mogelijk, haalbaar en soms ook betaalbaar is!”

“Soms oefent een kind té veel hobby’s uit, omdat ouder en/of kind te veel hooi op de vork neemt en alles wel zou willen doen. Te veel is het als er spanningen van komen en stress omdat je het niet vol kunt houden of de afstanden en uren te moeilijk liggen. Te veel is het ook als het huiswerk en de schoolprestaties eronder lijden. Of het kan gewoon ook te vermoeiend worden voor het kind. Trainingen voor topsport kunnen wel eens te veel van het lichaam vragen. Te veel is het daarnaast als één van de ouders niet meer in de mogelijkheid is om het kind evenveel te kunnen bieden als de andere ouder, na een echtscheiding bijvoorbeeld. Dat kan op financieel vak zijn of omdat de ouder niet over de tijd of de flexibiliteit beschikt om het kind naar zijn hobby’s te voeren en op te halen of erbij te blijven.”

Maar hoe pak je dat dan het best als ouder aan, als je kind een hele reeks interesses heeft. Stuur je hem of haar daarin, of laat je het kind beslissen? Bisschop: “Allebei. Je laat natuurlijk je kind mee spreken en verlangens hebben. Maar ik denk dat het er in de praktijk vaak op neerkomt dat de ouders hun kind aanmoedigen en adviseren. Zij gaan er dan van uit dat hun kind een bepaalde hobby of activiteit zeker eens geprobeerd moet hebben om te weten en te ervaren wat het is. De ouders kijken daarbij ook wat haalbaar is voor hen. Veel ouders zien hun kinderen graag activiteiten doen die zij zelf leuk vinden en waarvan zij vinden dat het goed is voor de ontwikkeling van hun kind. Bijvoorbeeld een sportactiviteit als voetbal, hockey of tennis. Of de jeugdbeweging. Of muzieklessen, toneel of tekenlessen. Kinderen zullen weleens hobby’s kiezen die de ouders minder liggen, maar die ze best willen aanmoedigen omdat ze zien dat hun kind zeer gemotiveerd is en er het beste van wil maken.”

Als een kind blijkt uit te blinken in een bepaalde hobby kan dat voor de ouders tot heel wat dilemma’s leiden. Moedig je je kind aan om zo hard mogelijk te oefenen, of probeer je zijn of haar enthousiasme te temperen om een mooi evenwicht te behouden tussen? “Je hoeft je kind zeker niet speciaal af te remmen. Je kind leeft zich uit en geniet ervan zijn talenten tot ontplooiing te brengen. Merk je dat er een zware druk op je kind ontstaat, of dat er keuzes gemaakt moeten worden tussen hobby’s, school, sociaal leven en vrienden? Dan is het wel aan jou als ouder om je kind daarin te begeleiden. We moeten daarnaast voorzichtig zijn met het TE veel aanmoedigen van je kind met talent. Het kind heeft dat niet nodig, het doet het zelf al goed en wil ook nog kunnen spelen, of andere zaken doen die bij zijn leeftijd passen. Zo worden in Engeland de ouders erg aangemaand niet voortdurend hun klein buitengewoon getalenteerd voetballertje voortdurend aan te moedigen naast het voetbalveld.”