Exclusief voor abonnees Waarom zoveel jongeren last hebben van slaapproblemen en wat je er aan kan doen Niet alleen smartphone houdt Vlaamse jongeren wakker Sven Ponsaerts

16 september 2019

18u58 4 Familie Vlaamse jongeren zijn over het algemeen gezond en vrij tevreden met hun leven. Ze roken minder, eten gezonder en hebben minder overgewicht dan 4 jaar eerder. Minder gunstig evolueert hun psychologische gezondheid, met opvallend meer slaapproblemen. 1 op 3 meisjes heeft moeite om in slaap te geraken. Dat alles blijkt uit het vierjaarlijkse onderzoek ‘Jongeren en Gezondheid’ van de UGent bij meer dan 11.000 Vlaamse tieners.

Negen van de tien 11 tot 18-jarigen zegt in grote mate tevreden te zijn over zijn of haar leven. Bovendien melden jongeren opvallend minder vaak lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn en duizeligheid in vergelijking met de vorige bevraging in 2014. Toch zijn er ook signalen dat het in het hoofd, met hun psychologische gezondheid, minder de goede kant uitgaat. Een licht stijgend aantal jongeren voelt zich meermaals per week humeurig, zenuwachtig of futloos. Het staat in verband met het opvallend toenemend aantal dat maar moeilijk de slaap kan vatten. In 16 jaar tijd steeg het aantal tieners dat nog een half uur tot drie kwartier ligt te woelen alvorens in te dommelen van 17% naar 24% bij jongens. Bij meisjes zelfs van 21% naar 30%. Daarvoor zijn er verschillende reden.

