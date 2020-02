Waarom snurkt mijn baby? En pak ik een huilend kindje meteen op? Nieuwe app bundelt tips en weetjes voor kersverse ouders Liesbeth De Corte

02 februari 2020

12u41 0 Familie Jammer genoeg worden baby’s niet geboren met een handleiding onder de arm. Neen, in de plaats worden kersverse ouders overstelpt met goedbedoelde adviezen vanuit de omgeving die elkaar - helaas - vaak tegenspreken. Om wat duidelijkheid te scheppen in die chaos lanceert de blog Mama Baas een nieuwe app.

“It takes a village to raise a child, wordt wel eens gezegd. En dat klopt. Vroeger had je in de nabije omgeving veel mensen en familieleden die hielpen bij de opvoeding. Nu zijn ouders veel individueler”, vertelt Lore De Vilder van de blog Mama Baas. Het resultaat: de directe hulp is weggevallen, maar tegelijk is er een informatie-overload die vaak tegenstrijdig is.

Het begint al tijdens de zwangerschap, met die vele adviezen. Je ene vriendin raadt een bijzondere yogales aan, terwijl je collega recommandeert om een of andere obscure bevallingscursus te volgen. Ook na de geboorte van je kleine wonder krijg je een stapel hulpboeken cadeau - welja, bedankt? - en vallen de tips van andere moederclans uit de lucht. Allemaal goed en wel, maar op den duur wordt het moeilijk om door de bomen nog het bos te zien. “Daarom willen we via de blog én de app nieuwe ouders bijstaan met tips en grappige quotes.”

Perfecte mama

En dat is ook nodig. Want - zo stelt De Vilder - typerend voor onze prestatiemaatschappij leggen ouders zichzelf veel druk op. “Kijk maar naar Instagram. Daar zie je perfecte plaatjes van de stralende mama die haar huishouden piekfijn op orde heeft en haar kindje superschattig weet te kleden. Dat creëert een onrealistisch beeld dat je op alle vlakken een perfecte moeder moet zijn. Onhaalbaar, natuurlijk, maar zo stapelt de stress zich op.”

De Vilder probeert ook een realistisch beeld te schetsen van het ouderschap. Dat kan positief zijn, maar dat kan evengoed over de dipjes gaan. “We moeten durven toegeven dat we onszelf eens op een lekker glas wijn willen trakteren omdat onze kroost het heeft uitgehangen. Die twee uitersten zijn alle twee realiteit. Je moet je dus niet slecht voelen als het eens tegenzit.”

Tips en grappige weetjes

“Bovendien bestaat de ideale opvoedingsmethode niet. Elke moeder en elke baby zijn anders, dus je moet uitzoeken wat voor jou het beste werkt”, zo voegt De Vilder er nog aan toe. Op de app vind je dan ook allerlei praktische tips van pediaters, maar evengoed herkenbare quotes die helpen te relativeren en zorgen voor een glimlach op je gezicht. We sommen er enkele op:

• Heb je al gemerkt dat je baby af en toe snurkt? Dat komt omdat zijn neusslijmvlies rond de geboorte zwelt door hormonenschommelingen. “Dat zorgt ervoor dat hij een wat snurkende of ronkende ademhaling kan hebben. Maak je niet meteen zorgen als hij af en toe niest als er geen andere symptomen van een verkoudheid zijn, zoals hoesten of koorts. Dat is puur een reflex die ervoor zorgt dat hij zijn neusje reinigt en zoveel mogelijk kiemen verwijdert.”

• Ja, het is doodnormaal als je baby af en toe scheel kijkt. “Wanneer je baby zich op gezichten of voorwerpen begint te fixeren en bewegingen gaat volgen, zal hij daar in het begin van scheel zien. Dat komt doordat de spiertjes die zijn oogbewegingen besturen nog onvoldoende samenwerken. Dat kan 3 tot 6 maanden duren. Normaal gezien is er geen behandeling nodig en lost het zich stilaan vanzelf op. Kijkt je baby na 6 maanden toch nog scheel, raadpleeg dan een oogarts.”

• Een vraag die veel ouders zich stellen: pak ik mijn huilend kind meteen op? Velen hebben immers schrik dat ze hem op die manier te veel ‘verwennen’, maar daar is niets van aan. “Dat is echt een misvatting. Huilen is je baby’s enige houvast. Als je hier op inspeelt, zul je net je band met je kleintje vergroten. Onderzoek heeft zelfs uitgewezen dat als je heel consistent ingaat op huilen door je baby op te pakken, te wiegen of dicht bij je te dragen, je hier later de vruchten van zult plukken. Baby’s die veel gedragen werden, huilen minder vanaf de leeftijd van 1 jaar. Vanaf hun tweede verjaardag krijgen ze ook minder woede-uitbarstingen. Bovendien helpt het ook bij een ‘veilige hechting’. Als je kindje veilig is gehecht, durft het vanuit zijn veilige omgeving de wereld te verkennen.

• Een van de meest vervelende zaken waar kersverse ouders mee worstelen, is het slaaptekort. “Enkele tips: wissel indien mogelijk zoveel mogelijk af met je partner, zodat jij niet alleen de hele nacht (of elke nacht) voor je rekening hoeft te nemen. Probeer wanneer mogelijk wat bij te slapen als de baby slaapt, zelfs al is het midden op de dag. En laat je kindje eventueel eens elders slapen.”

• Schoonmaken met kinderen in huis? Da’s zoiets als je tanden poetsen terwijl je koekjes eet …

• Nog een vraag die De Vilder vaak krijgt: hoe weet je dat je baby het warm genoeg heeft tijdens het slapen? “Bij een baby kan je aan het nekje voelen of hij het behaaglijk heeft, maar bij twijfel geven de voetjes zekerheid. Voelen die prettig lauw aan, dan is het in orde. Koude handjes zijn niet ongewoon. Een baby die zweet, heeft het te warm. Een baby die koorts heeft, moet niet extra worden toegedekt. Het vrijhouden van het hoofdje, en zeker van het gezicht, is belangrijk om een normale lichaamstemperatuur te behouden. Dat noemt men de thermoregulatie. Wanneer de warmte niet via het hoofd afgegeven kan worden (bijvoorbeeld door een muts), dan gaat de lichaamstemperatuur stijgen. De ideale omgevingstemperatuur is laag: rond de 18 graden.”

• Wist je dat de kleuren van je kindje’s ogen nog kunnen veranderen? “De iris - oftewel het regenboogvlies - geeft onze ogen kleur en uitstraling. De kleur kan gaan van lichtblauw via groen naar donkerbruin. Welke oogkleur je baby krijgt, is erfelijk bepaald en hangt niet alleen af van jullie oogkleur, maar ook van de oogkleur van jullie voorouders. Alle blanke kinderen worden geboren met donkerblauwe ogen, maar dat is zeker niet altijd de definitieve kleur: het blauw kan nog veranderen in groen of bruin naarmate er meer pigment in verschijnt. Kinderen met een donkere huidskleur hebben al wat pigment aan boord en hebben daarom lichtgrijze of lichtbruine ogen bij de start. Hun ogen worden in de loop van de volgende maanden wat donkerder. Na 6 tot 9 maanden is de oogkleur van je baby definitief. In de loop van de kleuterjaren kunnen de ogen wel nog donkerder worden.”

• “Wil je je kleintje horen schaterlachen? Blaas dan eens een ballon op, en laat die daarna door de kamer vliegen in plaats van er een knoopje in te leggen. Hilariteit verzekerd. Of laat de ballon ‘praten’: je stelt een vraag, en laat daarna de ballon piepen als antwoord.”

• Een baby wordt van nature geboren met O-benen, dat is dus helemaal normaal, stelt De Vilder. “Rond de leeftijd van 2 jaar verdwijnen deze O-benen om vervolgens plaats te maken voor X-benen. Vanaf de leeftijd van 7-10 jaar zijn de benen recht. Indien er toch bezorgdheid blijft bestaan, raadpleeg dan de (kinder)arts of orthopedist.”

De app is verkrijgbaar bij Android en iOs, en bestaat uit twee delen: eentje voor tijdens je zwangerschap, en eentje voor tijdens het eerste levensjaar van je baby. Het eerste deel is gratis, het tweede deel kost € 3,49.