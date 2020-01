Waarom Robbe (7) centjes inzamelt tegen kanker: papa al verloren, maar mama wil hij nog redden

Het hoeft niet altijd een monsterbedrag te zijn om indruk te maken. Kijk naar Robbe Dupont. In z'n rospot: 'slechts' 150 euro. Maar met een fierheid alsof hij fortuinen met zich meedroeg, marcheerde Robbe naar de KBC-bank in Boutersem. Heel '2B' was erbij. Samen hebben ze de muntjes gewogen, geteld en gestort aan Kom Op Tegen Kanker. Een mooi moment, al was Robbe die avond thuis ook wel een beetje triest. "Nu kan ik niet meer naar die rosse centjes kijken", zei hij. Een reactie waar mama Katia niet van schrok. "Afscheid nemen, hij kan dat niet goed."

Ze vecht tegen borstkanker en de chemo vraagt het uiterste van haar lichaam. Maar als ze praat over Robbe glimt ze van trots. De 'rospot' van haar zoon en hoe hij op eigen houtje de hele school mobiliseerde: Katia Goyens (46) smelt ervan. "Het idee is bij Robbe ontstaan, toen we in de auto zaten. Frank Deboosere had het op de radio over Kom Op Tegen Kanker en vertelde over de 'rospot'. Na afloop zei Robbe: 'Dank u meneer.' Ik vroeg wat hij bedoelde. 'Die meneer zamelt geld in voor zieke mensen zoals papa en jij.' De week erna heeft hij een oude weckpot meegenomen naar school. Hij wou helpen. En mama genezen."

Gestorven op grapjesdag

"Chris is ziek geworden in januari 2016. Slokdarmkanker. Nog maximum een jaar, zeiden de dokters. Het werd uiteindelijk meer dan twee jaar. Op 1 april 2018 is hij overleden. Robbe zat in de derde kleuterklas. 'Papa is doodgegaan op grapjesdag', zei hij onlangs. Die laatste weken hebben ze samen nog veel tijd doorgebracht. Natuurlijk was het voor Robbe moeilijk om zijn papa ziek in dat bed te zien liggen, maar Chris en ik wilden niks wegsteken. Dat wil ik trouwens nog steeds niet."

"De maanden na de begrafenis hebben we veel verdriet gehad. In het begin komt er nog veel op je af, daarna is er niks meer. Je wil graag opnieuw lachen, maar dat voelt alsof het niet gepast is. Ik was blij toen het 2019 werd. Dat zou míjn jaar worden." Maar toen voelde ze iets. Een bolletje.

"Op 1 februari heb ik het verdict gekregen. Borstkanker. Hoe kon dat nu? Waarom ik? Voor mezelf kon ik die diagnose nog aanvaarden. Maar Robbe. Hoe vertel je aan een kind van zes dat z'n papa al verloren heeft, dat mama dezelfde ziekte heeft? Chris en ik scheelden veertien jaar. Dat ik zoveel jonger was, was voor hem een troost. 'Robbe zal tenminste altijd z'n mama hebben', was zijn redenering. En nu was ík ziek? Ik heb het voorzichtig aangepakt. 'Ik wil niet dat je doodgaat', zei Robbe. Zou niet gebeuren, heb ik gezegd. Maar ongetwijfeld zal hij m'n angst soms hebben gezien."

Notitieboekje

"Vreemd hoe op zo'n moment de nuchterheid het van je overneemt", zegt Katia. "Ik heb bij de notaris alles laten vastleggen. Wie er voor Robbe moest zorgen als ik er niet meer was en zo. De notaris adviseerde me een notitieboekje bij te houden. 'Schrijf hoe je wil dat Robbe opgevoed wordt', zei hij. 'Wat je tegen hem wil zeggen als hij groter is.' De dag voor ze mijn linkerborst hebben geamputeerd - een risicovolle ingreep - heb ik geschreven, geschreven, geschreven. Alsof het mijn laatste kans was om nog te zeggen wat ik wou zeggen."

"Met Robbe is het oké nu. Hij gaat nog naar de psycholoog en doet het goed. Op zijn kamertje staat een urne met assen. Hij heeft nog veel herinneringen en we praten nog vaak over papa."

Ook met Katia gaat het, gezien de omstandigheden, goed. Ze heeft twaalf zware chemo's gehad, werd zestien keer bestraald en neemt nog twaalf chemopillen per dag. Maar ze moppert niet. "De dokters zeggen dat we op koers zitten. Alles zou weg moeten zijn. Mijn lijflied is 'Laat de zon in je hart'. Mocht ik toch nog sterven: ze mogen het spelen op m'n begrafenis, want ik méén het."