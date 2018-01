Waarom pindakaas en eieren aan baby's geven net wél een goed idee is Ellen den Hollander

31 januari 2018

13u50 0 Familie Baby’s vanaf vier maanden mogen al pinda’s en eieren eten. Sterker nog, het is juist goed als ze dat soort voeding krijgen, want dan worden ze daar minder snel allergisch voor. Dat is het advies van de allergologen van de Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde.

Lange tijd werd gedacht dat het beter was om kleine kinderen niet bloot te stellen aan noten en eieren. Ouders krijgen tot nu toe het advies om te wachten met deze voeding tot hun kinderen tussen de vier en zes maanden oud zijn. Toch wachten ouders meestal langer en krijgen kinderen vanaf ongeveer een jaar pas ei en pindakaas. Dat geldt ook voor andere producten waarvoor kinderen vaak allergisch zijn zoals melk, tarwe, soja en vis.

Het is wel goed om met kleine hapjes te beginnen, zeggen de allergologen in hun nieuwe advies. Eerst een half theelepeltje, dan twee theelepels en pas daarna een volle eetlepel. Het is bovendien goed om door te zetten: drie keer per week pindakaas door de babyvoeding mengen is een goed idee.