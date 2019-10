Waarom je kinderen een leugentje om bestwil vertellen geen goed idee is Valérie Wauters

08 oktober 2019

13u47

Bron: Science Daily 0 Familie “Als je niet luistert, dan bellen we de politie”. Maak jij je soms ook schuldig aan een leugentje hier en daar om je kind te doen gehoorzamen? Dan let je nu beter even op. Een nieuwe psychologische studie, uitgevoerd aan de Nanyang Technological University in Singapore, suggereert dat dat alleen maar nadelige gevolgen heeft eens het kind zelf volwassen wordt.

Voor het onderzoek werd aan 379 adolescenten gevraagd of hun ouders al dan niet tegen hen logen toen ze anderen waren, hoe vaak ze nu tegen hun ouders logen en hoe makkelijk of moeilijk ze de uitdagingen van het volwassen leven ervoeren.

Jongvolwassenen die aangaven dat er vaak tegen hen gelogen werd in hun kindertijd, gaven tegelijkertijd ook toe nu meer te liegen tegen hun ouders. Ze zeiden ook dat ze meer moeite hadden om psychologische en sociale uitdagingen aan te gaan. Zo hadden ze vaker te maken met aanpassingsmoeilijkheden, gedragsproblemen, schuldgevoel en schaamte, evenals een zelfzuchtig en manipulatief karakter.

Hoofdauteur, assistent professor Setoh Peipei van NTU Singapore’s School of Social Sciences zei: “Een leugentje om bestwil vertellen doen vele ouders alleen al om tijd te besparen wanneer de echte verklaring moeilijk uit te leggen is. Dat kan er echter toe leiden dat er tegenstrijdige boodschappen naar het kind gestuurd worden. Enerzijds wordt er namelijk gezegd dat eerlijkheid het belangrijkst is, maar langs de andere kant toont de ouder z’n oneerlijke kant door te liegen. Dit kan uiteindelijk de vertrouwensband tussen het kind en zijn ouders aantasten en oneerlijkheid bij kinderen bevorderen. Ouders moeten zich daarvan goed bewust zijn, en alternatieven voor het liegen overwegen. Dat kan door het erkennen van de gevoelens van kinderen, hen voldoende info geven zodat ze weten waaraan ze zich moeten verwachten en samen problemen op te lossen. Alleen zo kan goed gedrag van kinderen uitgelokt worden.”