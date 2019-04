Waarom je je kinderen beter niet vraagt of ze een goede dag op school hadden Nele Annemans

11 april 2019

13u07

Bron: PureWow 0 Familie “Hey schat, had je een goede dag op school?” Het is bij de meeste ouders steevast het eerste zinnetje dat ‘s avonds uit hun mond komt. Maar volgens erkende counselor Kristin Wilson stel je die vraag beter niet aan je kids.

“Als je je kind vraagt of het goed ging op school, geef je hun meteen de boodschap dat je wil dat alles in orde is of goed gaat”, vertelt Wilson. “Kinderen willen hun ouders niet teleurstellen, dus zijn ze geneigd om “zeker” te antwoorden of te knikken om je zo te laten geloven dat alles in orde is, zelfs als dat niet het geval is.”

Aan de andere kant zegt Wilson dat te open vragen zoals “Hoe was je dag?” vaak korte antwoorden uitlokken waardoor je niet weet wat er écht in het hoofd van je kind omgaat. De oplossing? Om te weten te komen hoe je kind zich echt voelt, stelt Wilson voor om specifieke, maar toch open vragen te stellen zoals: “Hoe was het samenspelen met Lize vandaag?” en “Hoe ging je wiskundetest?”

“Het uiteindelijke doel is om je kinderen het gevoel te geven dat ze alles tegen je kunnen vertellen, of dat nu positief of negatief is. Door zulke vragen te stellen zullen ze dus ook eerlijker en opener tegen je zijn over alles anders dat er in hun leven gaande is”, aldus Wilson.