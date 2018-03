Waarom je als mama soms liever extra hulp voor jezelf hebt, dan voor de kinderen #firsttimemom Eva Van Driessche

17 maart 2018

16u00

Bron: Man Repeller 0 Familie Op de beroemde blog Man Repeller (oprichtster Leandra is zelf zwanger van een tweeling) werd relatietherapeute Esther Perel gevraagd om haar persoonlijke tips om je huwelijk overeind te houden als er kleine kinderen komen. Ze gaf een paar rake tips, waar ik me als #firsttimemom in kan vinden.

1. Zoek extra hulp voor jou, niet voor de kinderen

Perel stelt dat je hulp kan inhuren of vragen, maar dat die er is om jou te helpen, niet de kinderen. Jij bent het die hulp nodig heeft. Je wil iemand die voor jou lekker kookt, het huis op orde houdt of de was doet. Zo kan jij gezellig met de kinderen gaan spelen. Het moet toch niet andersom? Dat iemand met jouw kinderen komt spelen zodat jij weer alle bordjes in de lucht kan houden?

Er viel één en ander op zijn plaats toen ik dat las. Al een jaar heb ik het moeilijk om mijn dochter bij de - overigens compleet geweldige - oma's en opa's te 'droppen' om eens al mijn werk af te krijgen. Omdat ik ze nog niet graag mis, maar vooral omdat het niet juist voelt. Het is niet de zorg voor mijn dochter die ervoor zorgt dat ik af en toe naar adem hap. Nee, het is de combinatie werk, files, huishouden die me de das om doet. Met haar spelen, haar in bed stoppen, verse papjes voor haar maken: daar geniet ik van, ik doe niets liever. En omdat ik een hele week werk is het ook mijn allerliefste bezigheid in het weekend. Dus zeg ik nog steeds vriendelijk nee tegen slaappartijtjes 'zodat je eens rustig naar de supermarkt kan' of oppasmiddagen 'om de strijk in te halen'. Maar ben ik extra blij met grootouders die langskomen om te knuffelen met hun kleinkind en ook een ovenschotel bijhebben.

En natuurlijk wil dat niet zeggen dat een babysitmoment af en toe niet heel welkom is. Om eens samen met mijn lief te gaan eten, nog eens vrienden te bezoeken zonder avondklok, om me nog eens helemaal uit te dossen voor een avondje uit of gewoon domweg om eens te slapen.

2. Vergeet date night, ga lunchen!

Perel zegt: "Je bent het eerste jaar veel te uitgeput voor date nights, geniet van een rustige ochtend en lange brunches." Dat was vooral het eerste jaar ook onze insteek met een baby die maar niet wilde slapen. Ja hoor, ik had het mezelf ook voorgenomen: we gaan zeker nog met ons tweetjes romantisch naar de film als ze geboren is! Een jaar verder heb ik geen enkele film in de cinema gezien. Behalve die ene keer, toen we een snipperdagje namen, zij naar de crèche ging en wij al om 13u in de cinema zaten. Maar eerst gingen we uitgebreid brunchen met twee. Heerlijk. Helemaal bijgepraat. En 's avonds mochten we gewoon weer om negen uur naar bed.

3. Wissel elkaar af

Volgens Perel overdrijven we ook altijd over hoeveel tijd we voor onze 'breaks' nodig hebben. Het hoeft niet altijd een hele dag of avond te zijn. Wees realistisch, want anders zit je vooral te stressen over opvang. Een uurtje met iemand iets gaan drinken na bedtijd van de kleine spruit bijvoorbeeld. En je hoeft dat niet elke keer met je partner samen te doen. Ga ook alleen weg en wissel elkaar af. Zo heb je tenminste iets om over te babbelen. Iets anders dan: "Heb je gehoord hoe schattig ze een tijger kan nadoen?" Een topmoment bij ons was toen ze heerlijk lange middagdutjes begon te doen. Ja oké, één van ons zit aan huis gekluisterd, maar het zijn wel DRIE uur waar je iets mee kan doen. De ene week kan ik naar pilates of een marktje, het andere weekend kan hij even naar de boekenwinkel of een espresso gaan drinken. De afspraak is dat we niet teveel 'huishouden' in die drie uur stoppen, maar leuke dingen. Dat huishouden, tja, dat wacht wel tot morgen...of overmorgen.