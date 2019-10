Waarom houden kinderen zo van unboxing? Margo Verhasselt

13 oktober 2019

12u25

Bron: Motherly 0 Familie De omzet van de speelgoedverkoop tikt dit jaar af op 195 miljoen euro, dat betekent dat er een lichte dip van min 1% is. Al merkt de poppenafdeling daar niets van. Bij hen gaat de omzet in stijgende lijn. Allemaal dankzij één merk: L.O.L Surprise! Speelgoed dat kinderen eerst 7 keer moeten uitpakken. Maar wat is nu juist de ‘lol’ aan unboxing?

Het is een raadsel voor vele ouders in het digitale tijdperk: je kind heeft écht speelgoed waarmee ze kunnen spelen, en toch verkiezen ze video’s waarin YouTubers (zoals bijvoorbeeld de immer populaire Ryan) speelgoed uitpakken. Ze willen vaak niet eens per se het speelgoed dat ze uitpakken hebben, ze willen gewoon zien hoe het uit de doos gehaald wordt.

Maar wat maakt unboxing nu juist zo onweerstaanbaar? Experts halen aan dat de video’s herkenbaar zijn en enthousiasme opwekken bij kinderen. Ze krijgen al snel het gevoel alsof ze zelf de speeltjes uitpakken. Er wordt ook effectief een deel in het brein wakker gemaakt dat motivatie en spiegeling opwerkt.

“Het idee is dat verlangens niet alleen inspelen op de grootte van het object, maar ook op of het object als aantrekkelijk beschouwd wordt door anderen”, legt kinderpsycholoog en neurowetenschapper Charlotte Keating uit aan Australië’s ABC News.

Dat gaat hand in hand met het feit dat kinderen vaak grote fan worden van één bepaald ding. De slimme algoritmes achter de videos maken dat het moeilijker wordt voor ouders om de schermtijd van hun kinderen in het oog te houden. Daarnaast kunnen kinderen de video’s selecteren uit een online YouTube-menu én houden ze van de interactiviteit.

Hoewel veel kinderen op een ongezonde manier geobsedeerd raken door de video’s en hun sterren, menen ouders ook dat de video’s wel degelijk hun voordelen hebben. Zo zouden ze helpen bij het leren van talen en spraak.