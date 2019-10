Waarom experts het een goed idee vinden om kinderen voor te lezen in moedertaal LDC

19 oktober 2019

09u36 6 Familie Kinderen vinden het superleuk en het is goed voor hun ontwikkeling. Extra pluspunt voor ouders is dat een verhaal voorlezen best gezellig is. En volgens wetenschappers valt er nóg iets voor te zeggen: voorlezen in de moedertaal zou de kroost helpen om andere talen onder de knie te krijgen op school.

Kleuters die hun moedertaal al ‘goed’ kunnen lezen, voor hun leeftijd weliswaar, zullen later op school ook vlotter andere talen leren. Dat beweert Steven Amendum van de University of Delaware. Voor het onderzoek baseerden de professor en zijn onderzoeksteam zich op een bestaande dataset van de Amerikaanse overheidsorganisatie National Center for Education Statistics, die kinderen van over heel de VS gevolgd heeft van de kleuterklas tot en met het vierde leerjaar.

Amendum en co. focusten zich tijdens de studie op kinderen met Spaanstalige ouders. Ze ontdekten dat kleuters met een relatief sterke Spaanse leesvaardigheid later ook beter scoorden in de Engelse lessen in vergelijking met leeftijdsgenootjes met een slechtere Spaanse leesvaardigheid. Opvallend: dat geldt ook voor Spaanstalige kinderen die in de kleuterklas al vlotjes Engels konden spreken, maar niet zo goed Spaanse sprookjes en verhalen konden lezen. De bevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Child Development.

“Dit suggereert dat het vroeg ontwikkelen van een goede leesvaardigheid in de moedertaal - in deze situatie Spaans - een grote rol speelt bij het aanleren van andere talen”, zo vat Amendum het samen. De boodschap voor ouders is dus duidelijk: voorlezen is ontzettend belangrijk, en doe het vooral in de moedertaal. De vaardigheden die ze tijdens die momenten aanleren, komen later op school sowieso van pas. “Als kinderen tweetalig zijn, zullen ze daar nog lang de vruchten van kunnen plukken. Als kleine kinderen naar boeken grijpen, moeten we dat dus aanmoedigen. En we moeten leerkrachten en ouders helpen te begrijpen wat de kracht is van de moedertaal, en hoe het bijdraagt aan het leren van andere talen.”

Vorige maand ontstond er nog hetze toen de stad Gent bekendmaakte dat het haar leerkrachten aanmoedigt om de thuistaal van de leerlingen toe te laten in de klas. Het stedelijk Onderwijscentrum lanceerde een website met tips en tools voor leraren die meertaligheid een plaats willen geven in de klas. “Leerlingen die hun volledige taalrepertoire kunnen benutten, voelen zich gewaardeerd en leren meer én beter”, reageerde schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) destijds.