Waarom dat kwartiertje voorlezen voor het slapengaan wonderen verricht voor ouders én kinderen

Op de afgelopen Boekenbeurs bleek het al: de kinder- en jeugdboeken zaten qua omzet in het winnende kamp. Zeker (jeugd)auteur Bart Moeyaert kon uitstekende verkoopcijfers voorleggen. Hij won eerder dit jaar de Astrid Lindgren Memorial Award, zeg maar de Nobelprijs voor de jeugdliteratuur. Zijn boeken zullen ongetwijfeld een plaatsje gevonden hebben in menige kinderkamer, als inspirerend (voor)leesvoer. Want voorlezen blijft belangrijk. Wie herinnert zich niet hoe hij of zij als dreumes in bed ademloos zat te luisteren naar al die fantastische verhalen? Zelfs op het koninklijk paleis werd, toen het koninklijke kroost nog jonger was, geregeld voorgelezen voor bedtijd. Om de Voorleesweek-campagne te ondersteunen, gaat koningin Mathilde dan ook elk jaar zelf voorlezen in een school, bibliotheek of kinderdagverblijf.

Inspiratie opdoen

Ann Martens, klinisch orthopedagoog van praktijk Sterkerwijs in het Limburgse Ham, kan al die aandacht alleen maar toejuichen. “Het voorleesmoment is een belangrijk onderdeel van de opvoeding bij kinderen dat nogal eens onderschat wordt”, zegt ze. “Nochtans zijn de voordelen onmiskenbaar. Vele onderzoeken wijzen uit dat voorlezen bij kinderen kan zorgen voor een meer gevarieerde woordenschat, een betere vorming van zinnen (spraak), meer leesplezier en een beter taalbegrip. Ook de fantasieontwikkeling heeft er baat bij. Jonge kinderen leren inspiratie op te doen om te spelen en hun droomwereld te verruimen. Onze kinderen moeten vaak al te snel volwassen worden. Het voorlezen kan voor hen een moment zijn waarop er niets moet en de kinderdromen volop kunnen leven. Naast deze voordelen kan voorlezen ook op andere vlakken een handige tool zijn, die misschien minder voor de hand liggend is”, haalt Ann Martens aan. “Via verhalen leren kinderen zich in te leven in anderen en leren ze sociale situaties kennen. Ik merk in mijn praktijk steeds meer kinderen die worstelen met inlevingsvermogen en met probleemoplossend denken in sociale situaties. Het is opvallend dat kinderen die zich verbaal beter kunnen uiten, vaak betere vaardigheden hebben om tot een oplossing te komen in sociale situaties.”

Interactief

Van groot belang is ook dat er zoveel mogelijk interactief wordt voorgelezen. “Daarmee bedoelen we dat tijdens het voorlezen een gesprekje wordt gevoerd tussen ouder en kind”, vertelt Ann Martens. “De thema’s die in het verhaal aan bod komen, kunnen een opening vormen om met het kind te praten over hun ervaringen in het dagelijks leven. Sta er als ouder voor open om ook je eigen ervaringen met het thema te delen. Op die manier leert een kind dat spreken over problemen mogelijk is, dat hun eigen ervaringen en emoties normaal zijn en dat de ouder beschikbaar is. Het voorleesmoment is dus een laagdrempelige manier om de band met een kind te versterken. Ook in nieuw samengestelde gezinnen kan het een fijne manier zijn om een vertrouwensband met de plusouder op te bouwen.”

Tot slot haalt de klinisch orthopedagoog aan dat het belangrijk is om met regelmaat voor te lezen en dat het zelfs liefst vast wordt ingepland. “Het is een rustmoment om de vaak drukke dagen die heel wat gezinnen ervaren, af te sluiten. Niet alleen de kinderen maar ook de ouders kunnen er dus hun voordeel mee doen.”