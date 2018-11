Vrouwen slapen beter naast hun hond dan naast hun partner Margo Verhasselt

30 november 2018

10u56

Bron: Bustle 0 Familie Nood aan een goede nachtrust? Schop je partner dan uit bed en maak plaats voor de hond. Volgens een studie slapen vrouwen beter met een hond langs hun zijde.

De studie die je kan bedanken om een wetenschappelijk excuus te hebben voor die puppy in je bed krijgt de naam ‘An Examination of Adult Women’s Sleep Quality and Sleep Routines in Relation to Pet Ownership and Bedsharing’. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het vakblad Anthrozoös. Onderzoekers bekeken welk effect bedpartners (honden, katten en mensen) hadden op de slaap van vrouwen. 962 vrouwen uit Amerika werden ondervraagd, 57% deelde het bed met een andere persoon. In totaal had 7% van de ondervraagden een hond of kat in huis. 55% van de mensen met een hond sliep naast de viervoeter, bij de cat ladys was dat 31%.

Wat bleek? Honden waren de grote winnaars. De auteurs van de studie ontdekten dat vrouwen die naast katten of mensen sliepen, vaker wakker werden in de nacht. Honden stoorden daarentegen minder. Maar er is ook een verklaring voor hoe dat komt: onderzoekers geloven dat het allemaal te maken heeft met een hond’s routine. “Een hond hebben komt met veel verantwoordelijkheid, waardoor er vaak een striktere routine is", schrijft een van de onderzoekers. “Een goede routine en slaapschema zijn positief voor zowel de hond als het baasje.” Zo gingen vrouwen met een hond vaak vroeger naar bed en stonden ze vroeger op dan kattenbaasjes.

De studie keek vooral naar het slaapgedrag. De onderzoekers geven dan ook aan dat hun resultaten meer focussen op hoe goed mensen vonden dat ze zélf sliepen. Maar toch, vrouwen vonden het over het algemeen minder erg om naast een hond te slapen dan naast een ander persoon of dier.