Vrouw bevalt van embryo dat "amper jaar jonger" is dan zijzelf: "Het kon mijn beste vriendin zijn"

Bron: CNN 0 Thinkstock Familie De Amerikaanse Tina Gibson uit is op 25 november bevallen van haar dochtertje Emma Wren Gibson. In maart vernamen Tina en haar man Benjamin dat het embryo dat bij haar ingeplant zou worden, verwekt werd in 1996, amper een jaar nadat Tina zelf ter wereld kwam.

“Besef je dat ik maar 25 ben? Dit embryo en ik hadden beste vriendinnen kunnen zijn,” reageerde Tina Gibson toen ze het nieuws vernam van Carol Sommerfelt, de directeur van het National Embryo Donation Center.

De geboorte is “bijzonder interessant, gezien hoe lang de embryo’s bevroren zijn”, aldus Sommerfelt. Eerder was het oudste gekende embryo dat uiteindelijk ter wereld kwam twintig jaar oud. Of Emma Wren Gibson nu echt een record vestigt is echter niet duidelijk, aangezien Amerikaanse firma's niet verplicht zijn om de leeftijd van gebruikte embryo’s mee te delen.

“Ik wilde gewoon een baby. Het kan me niet schelen of het een wereldrecord is of niet,” vertelde de nu 26-jarige moeder aan CNN. Hoewel Emma Wren geen genetische verwantschap heeft met haar ouders, voelt het volgens Tina wel alsof ze hun eigen kind is.

Adoptie van een embryo

Tina en Benjamin Gibson “adopteerden” de embryo’s van Emma Wren (en haar vier broertjes of zusjes van dezelfde donor). Ze werden gecreëerd voor in-vitrofertilisatie door een ander, anoniem koppel. De embryo’s werden bewaard zodat ze gebruikt zouden kunnen worden door iemand anders die geen kind op natuurlijke wijze kon of wilde verwekken.

Tina en Benjamin (33) trouwden zeven jaar geleden en vingen de voorbije jaren al zeven pleegkinderen op. “Mijn man heeft mucovisidose en onvruchtbaarheid komt daarbij vaak voor,” vertelde Tina. “We hadden besloten dat we waarschijnlijk zouden adopteren en we voelden ons daar goed bij.”

Op een dag vertelde de vader van Tina dat hij op televisie had gezien dat er zoiets bestaat als “embryoadoptie”. “Ze planten een embryo in en jij draagt de baby,” vertelde hij. Het koppel dacht enkele weken over die optie na en stelde zich vervolgens kandidaat.

Keuze uit 300 profielen

De Gibsons moesten zelf een embryo kiezen uit een 300 donorprofielen met informatie over de genetische ouders. Tina en Benjamin besloten om zich bij hun keuze in eerste instantie te laten leiden door de gestalte van de donorouders, omdat ze zelf vrij klein zijn. Vervolgens keken ze naar de medische geschiedenis.

In maart werden bij Tina drie embryo’s ingeplant, waarvan er eentje zich ook effectief innestelde. Eind november werd Emma Wren uiteindelijk geboren na een twintig uur durende bevalling.

Meestal hebben koppels resterende embryo’s, omdat hun families volledig zijn en ze geen nood meer hebben aan bijkomende embryo’s. Jason Barritt, Southern California Reproductive Center

Donatie van resterende embryo's

Slechts “10 à 20 procent van de tijd zijn er bijkomende embryo’s die niet gebruikt werden voor ivf,” vertelt dr. Jason Barritt van het Southern California Reproductive Center. Gezien ivf-procedures doorgaans erg succesvol zijn, worden er tegenwoordig minder embryo’s gecreëerd. “Meestal hebben koppels resterende embryo’s, omdat hun families volledig zijn en ze geen nood meer hebben aan bijkomende embryo’s, aldus Barritt. “Ze blijven bevroren tot de patiënten om een andere regeling vragen.”

De opties zijn om de embryo’s gewoon ingevroren te houden, hen te vernietigen, hen te doneren aan onderzoekscentra of hen te doneren aan een ander koppel. Nochtans wordt die laatste optie volgens Barritt slechts zelden gekozen, omdat er veel formaliteiten en bijkomende tests bij komen kijken.

Na deze bevalling, zou ik zeggen ‘ik doe dat nooit meer’.Maar ik ben er er zeker van dat ik over een jaar zal zeggen: ‘ik wil nog een baby’. Tina Gibson

Opgelucht

“We wilden [een kind] adopteren en ik weet niet of dat in onze toekomst ligt. Het kan zijn dat we nog altijd voor adoptie gaan,” aldus Tina Gibson. “Dit bleek nu gewoon de weg te zijn die we gevolgd hebben. Ik denk niet dat we even opgelucht zouden zijn als we hadden kunnen adopteren.”

Of ze in de toekomst de twee resterende embryo’s – Emma’s broers of zussen – zal laten inplanten, weet Tina nog niet. “Na deze bevalling, zou ik zeggen ‘ik doe dat nooit meer’,” vertelt ze. “Maar ik ben er er zeker van dat ik over een jaar zal zeggen: ‘ik wil nog een baby’.”