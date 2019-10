Vooral de chihuahua is populair: zoveel geld geeft de Belg uit aan zijn huisdier MAC

04 oktober 2019

06u00 8 Familie Kopen we een huisdier, dan mag het wat kosten. Gemiddeld betalen we 263 euro voor een kat - nipt het populairste huisdier - en 535 euro voor een hond. Dat blijkt uit de dierenbarometer, die Ipsos uitvoerde in opdracht van dierenverzekeraar Santévet.

Ook als we ons beestje in huis hebben, willen we daar best wat geld voor neertellen. Zo gaf bijna één op de drie hondeneigenaars al geld uit aan kledij voor zijn viervoeter - en dat mocht dan gemiddeld 173 euro per jaar kosten. Bij katteneigenaars wil maar 13% de dierendressing aanvullen, maar daar mag het wel 196 euro kosten. Ook de bezoekjes aan de dierenarts tikken aan: voor honden betalen we 242 euro per jaar, voor katten 106 euro.

De populairste hond in België is de chihuahua: 5% van alle eigenaars heeft er zo eentje in huis. Zo steekt het huppelhondje stoere rassen als de Duitse herder, de jackrussellterriër, de beagle en de bordercollie naar de kroon. De chihuahua moet het alleen afleggen tegen de straathond: 14% van de honden is rasonzuiver. Bij de katten is dat zelfs 59%. Als het dan toch een raskat mag zijn, is de Britse korthaar de populairste.